Латвия готовится к возможному иску России в суд ООН: в основе - обвинения о "дискриминации русскоязычных"

Директор Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис пояснил, что это делается, «чтобы создать на них чисто личностное, более сильное давление, и в ситуации, когда им нужно принимать какие-то решения, они, возможно, начали бы лично беспокоиться». «И второе — это прежние прецеденты, когда, например, этим людям позже, во время поездок в страны за пределами Европейского союза, за пределами НАТО, у которых, возможно, есть какие-то договоры об экстрадиции с Россией, приходится быть немного осторожнее, потому что Россия может, так сказать, объявить этих людей в международный розыск, и это может создать различные сложности», — добавил Цепуритис.