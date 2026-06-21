Латвия готовится к возможному иску России в суд ООН: в основе - обвинения о "дискриминации русскоязычных"
Россия может попытаться перевести старые обвинения против стран Балтии в судебную плоскость — под предлогом дискриминации русскоязычных. В Латвии это называют частью юридической войны Москвы и утверждают, что страна к такому сценарию готова.
Россия поддерживает вымышленные обвинения против стран Балтии
Россия, как известно, уже давно выдвигает различные вымышленные обвинения против Латвии, Литвы и Эстонии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в этом месяце заявил, что страны Балтии «не являются устойчивыми политическими единицами, они марионетки», что «так называемые европейские великие державы используют Латвию, Эстонию и Литву для достижения своих целей» и что эти страны используются для того, чтобы «постоянно ослаблять Россию и ее союзников», сообщает LSM.lv.
Этой весной российские чиновники публично предупреждали страны Балтии о возможном «ответе», если Украина будет использовать нашу территорию для атак на Россию. А 18 апреля заявили, что Латвия якобы позволила использовать для этой цели свое воздушное пространство. Латвия категорически отвергла эти обвинения как совершенно необоснованные.
Теперь же Россия хочет развернуть юридическую войну, пришло к выводу Бюро по защите Сатверсме (SAB).
«Россия планирует подать в Международный суд ООН иск против стран Балтии, формально обосновывая это дискриминацией русскоязычной части общества. Согласно разведывательной информации SAB, Россия подготовила жалобу и сейчас готовится подать ее в суд», — указало бюро в своем публичном отчете в июне этого года.
Это рассматривается как одна из форм гибридной войны России, цель которой — ослабить Запад и повлиять на него, а также запугать конкретных политиков, которые продвигают, например, решения о санкциях.
Директор Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис пояснил, что это делается, «чтобы создать на них чисто личностное, более сильное давление, и в ситуации, когда им нужно принимать какие-то решения, они, возможно, начали бы лично беспокоиться». «И второе — это прежние прецеденты, когда, например, этим людям позже, во время поездок в страны за пределами Европейского союза, за пределами НАТО, у которых, возможно, есть какие-то договоры об экстрадиции с Россией, приходится быть немного осторожнее, потому что Россия может, так сказать, объявить этих людей в международный розыск, и это может создать различные сложности», — добавил Цепуритис.
Эксперты: к возможной жалобе в суд ООН нужно готовиться заранее
Эксперты отмечают: к тому, что Россия может подать на Латвию в Международный суд ООН в Гааге из-за якобы нарушений Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, важно подготовиться заранее. И не только юридически.
Бывший президент Латвии, эксперт по праву Эгил Левитс отметил, что «Россия может попытаться использовать это в своих интересах, продвигать свой нарратив, но это означает, что здесь, в этой политической борьбе, нам нужно будет работать еще активнее, чтобы мы могли продвигать наш истинный нарратив в международном пространстве».
«Это означало бы еще больший акцент на латвийских внешних делах, на представительстве внешней политики Латвии на разных уровнях. Нам там, так сказать, придется немного постараться», — считает Левитс.
Для разъяснения ситуации, в том числе странам, которые симпатизируют России, нужно использовать дипломатические связи как в Совете Безопасности ООН, где мы сейчас являемся непостоянным членом, так и на других форумах.
Цепуритис пояснил, что это нужно делать, потому что «каким бы ни был исход, независимо от того, возьмет суд это дело или не возьмет, понятно, что Россия будет использовать это и в своем дипломатическом давлении против нас, и в своей пропагандистской деятельности, чтобы показать хотя бы русскоязычным, живущим за пределами России, что она выступает как защитник русскоязычных, а также как внутриполитический мобилизующий инструмент, показывая, что Россия, мол, заботится о русскоязычных, чтобы поднимать рейтинг Путина».
Международную площадку, которую создаст Россия, Латвия может использовать и в своих интересах
Однако международную площадку, которую создаст Россия, как считает экс-президент Эгил Левитс, Латвия может использовать и в своих интересах, напоминая о советской оккупации, факты о которой уже давно собирает специальная комиссия.
Ее руководитель, историк Гатис Круминьш, оценивает общий ущерб Латвии от заторможенного экономического развития в 824 млрд современных евро. К этой сумме еще нужно будет добавить демографические, экологические, территориальные и социально-моральные потери.
Левитс признал:
«Конечно, мы не можем ожидать, что в ближайшее время, по крайней мере в обозримый период, Россия нам заплатит. Но хорошее юридическое требование — это политический капитал, и его нам все же нужно использовать и подготовить».
«Здесь мог бы быть один форум, где мы могли бы, так сказать, на сцене представить нашу позицию по поводу незаконной, нелегитимной оккупации, ущерба, нанесенного оккупацией, человеческих потерь, материальных потерь, русификации, колонизации. Так что здесь, если такой процесс вообще будет, у Латвии тоже будет площадка, где можно представить свою позицию», — пояснил Левитс.
Экс-президент напомнил, что Россия уже пыталась обвинить Украину в дискриминации русскоязычных, однако это не закончилось решением в пользу России.
«В любом случае вероятность того, что для Латвии может быть вынесено неблагоприятное решение по вопросу дискриминации русских или русскоязычных жителей, близка к нулю. В любом случае российские юристы, которые хоть сколько-то квалифицированы в международном праве, наверняка понимают, что выиграть этот процесс невозможно», — убежден Левитс.
Министр: Латвия готова к юридической войне России
В Министерстве иностранных дел подчеркнули: наша сильная сторона в том, что Латвия всегда действовала в соответствии с международными стандартами, и именно поэтому выигрывала дела как в Конституционном суде, так и в Европейском суде по правам человека.
Кроме того, в Комитете ООН по правам человека в прошлом году был доклад о гражданских политических правах в нашей стране. «Эти заключения и эти судебные решения все были о том, что Латвия имеет право реализовывать свою политику гражданства такой, какая она есть. Что мы имеем право реализовывать свою языковую политику в отношении латышского языка как официального языка и его применения», — напомнила министр иностранных дел Байба Браже.
Министр считает, что Латвия готова к юридической войне России.
«Мы не хотим полностью раскрывать все публично, чтобы и другая сторона не начала это использовать. Но, конечно, и по этому вопросу, где Россия пытается обвинить нас в нарушении Конвенции ООН о ликвидации расовой дискриминации, мы отвечали российской стороне на их ноты и находимся в коммуникации уже с 2022 года. Они писали об этом в отношении нескольких стран. Мы находимся в консультациях и знаем, что делают и другие вовлеченные страны», — рассказала министр.
Работа по разъяснению ситуации другим государствам, по ее словам, также ведется активно. Один из признаков того, что понимание странами попыток России злоупотреблять судебными процессами растет, — тот факт, что впервые в истории в составе Международного суда ООН больше нет ни одного постоянного судьи из России.