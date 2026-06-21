Несмотря на вероятность вербовки, десятки тысяч жителей Латвии продолжают ездить в Россию и Беларусь
Несмотря на предупреждения спецслужб о рисках вербовки, провокаций и шпионажа, с начала года в Беларусь выехали почти 24 тысячи граждан Латвии, а в Россию — более 11 тысяч.
VDD обращает внимание, что объектом интереса российских и белорусских спецслужб может стать любой человек независимо от рода занятий и наличия доступа к защищенной информации. При этом возможности латвийских учреждений помочь своим гражданам, попавшим в затруднительное положение в России или Беларуси, ограничены.
Служба установила, что российские и белорусские спецслужбы активно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где обладают широкой свободой действий.
Сотрудники спецслужб этих стран на своей территории не будут колебаться в использовании агрессивных и противоправных методов, чтобы принудить человека к сотрудничеству.
Если поездка в одну из этих стран-агрессоров все же необходима, служба рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем содержится рабочая или конфиденциальная информация. На пункте пограничного контроля данные с телефона могут быть скопированы, а само устройство может быть заражено шпионским программным обеспечением.
Более безопасным вариантом будет мобильный телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого после поездки можно избавиться. Также не рекомендуется брать с собой компьютер, флеш-накопители и другие носители данных.
Выявление потенциальных объектов для вербовки начинается уже на пунктах пограничного контроля, где представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать другие прикрытия — как сотрудников правоохранительных органов, так и любых других российских или белорусских учреждений. Кроме того, важную для них информацию представители спецслужб могут получить даже во время обычного разговора.
VDD также обращает внимание, что сотрудники российских и белорусских спецслужб могут агрессивно и в ультимативной форме выдвигать обвинения в каком-либо нарушении или преступлении, а также пытаться склонить человека к сотрудничеству в обмен на освобождение от ответственности или предлагая упрощенное прохождение пограничного контроля.
В случае подозрений на контакт с представителем российских или белорусских спецслужб VDD призывает сообщать об этом, позвонив на круглосуточный телефон службы 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv.