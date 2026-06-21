Несмотря на вероятность вербовки, десятки тысяч жителей Латвии продолжают ездить в Россию и Беларусь

Если поездка в одну из этих стран-агрессоров все же необходима, служба рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем содержится рабочая или конфиденциальная информация. На пункте пограничного контроля данные с телефона могут быть скопированы, а само устройство может быть заражено шпионским программным обеспечением.