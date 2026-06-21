Три человека погибли на водоемах Латвии за одни выходные
Трагические выходные на латвийских водоемах: спасатели уже подняли из воды тела трех погибших. В VUGD вновь предупреждают, что купание в нетрезвом состоянии и невнимательность у воды могут стоить жизни.
В воскресенье утром тела погибших были подняты из озера в волости Вецпиебалга Цесисского края и из пруда в волости Ленджи Резекненского края. В свою очередь в субботу человек без признаков жизни был извлечен из реки в Юрмале.
Тела погибших переданы Государственной полиции для выяснения обстоятельств смерти.
Спасатели напоминают, что теплая погода побуждает многих отправляться к воде, однако утопление по-прежнему остается одной из самых распространенных трагедий в праздничные и выходные дни. Особенно опасно купание в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку.
VUGD призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои возможности и всегда присматривать за детьми возле воды. Родители должны понимать, что нахождение с ребенком у воды — это не отдых, а двойная работа, поскольку за детьми необходимо непрерывно следить все время. Даже минутная потеря внимания может привести к большой трагедии.
Во время отдыха на воде — при катании на лодке, катамаране, гидроцикле или SUP-доске — рекомендуется надевать спасательные жилеты. Для детей младше 12 лет спасательный жилет является обязательным.