Три человека погибли на водоемах Латвии за одни выходные

VUGD призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои возможности и всегда присматривать за детьми возле воды. Родители должны понимать, что нахождение с ребенком у воды — это не отдых, а двойная работа, поскольку за детьми необходимо непрерывно следить все время. Даже минутная потеря внимания может привести к большой трагедии.