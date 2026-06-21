Американский эксперт: Россия видит слабость Запада и не спешит заканчивать войну
Американский экономист Роман Шеремета считает, что разговоры о скорых мирных переговорах между Россией и Украиной являются скорее желаемым, чем реальным сценарием. По его мнению, Кремль видит слабость Запада и рассчитывает выиграть войну на истощение.
Считать, что Россия приближается к моменту, когда она захочет начать переговоры о заключении мира с Украиной, — это скорее желаемая вероятность, чем реальная возможность, заявил в интервью агентству LETA во время конференции Riga StratCom Dialogue 2026 руководитель экономического отделения Школы менеджмента Везерхеда Университета Кейс Вестерн Резерв, профессор экономики Роман Шеремета.
По его мнению, то, что Россия ничего не приобретает на поле боя, ее экономика сталкивается с трудностями, а Украина влияет на способность российской промышленности производить нефть, является отличными признаками, однако самым важным фактором сдерживания России остается реакция Запада, а ее, к сожалению, не видно.
Шеремета указал, что каждый раз, когда Россия ранее осуществляла какую-либо эскалацию или ее действия в Украине становились более жестокими и кровопролитными, Запад отвечал увеличением помощи Украине, однако сейчас ничего подобного не наблюдается.
«Были танки, ракеты, самолеты. Это самый горячий этап войны. Происходит наибольшее количество ракетных ударов по Украине — по Киеву, Одессе, Днепру, они приводят к наибольшему числу жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения. То есть сейчас буквально должен последовать максимум западной поддержки, но этого не происходит», — подчеркнул он и добавил, что к тому же в таких условиях США полностью отозвали свою поддержку. Когда Россия это видит, она фактически видит слабость Запада, поэтому просто играет в игру на время, заявил Шеремета.
Он невысоко оценивает разговоры о том, что время не является союзником России, поскольку оно не является союзником и Украины. По словам профессора, приехав в Украину, можно увидеть пустые улицы, потому что люди либо мобилизованы в армию, либо скрываются, либо покинули страну. Поэтому Шеремета полностью убежден, что Владимир Путин и Кремль считают, что у них больше ресурсов, чтобы выдержать более длительное противостояние, чем способны Украина и, что самое главное, Запад.
По этим причинам руководитель экономического отделения Школы менеджмента Везерхеда Университета Кейс Вестерн Резерв не считает, что приближается реальный переговорный процесс.
«Чтобы этого добиться, нам пришлось бы изменить нарратив прежде всего со стороны США и, откровенно говоря, также со стороны многих сильнейших стран Европы, включая Францию, Германию, Италию. Этого пока не произошло», — заключил Шеремета.
Он серьезно обеспокоен тем, что США могут выйти из НАТО, и такие опасения вызывает многолетнее изучение политики Дональда Трампа. «Еще с первых выборов в 2016 году его нарратив "Америка прежде всего" означает, что США не хотят участвовать ни в каких делах, связанных с Европой. То есть в любых европейских войнах, в любых зарубежных войнах. Иран — это другая история. Венесуэла — это другая история. Потому что эти войны начали США.
США или, по крайней мере, нынешняя администрация заботятся только о войнах, которые начинают сами. Их не интересуют войны, которые могут быть начаты против Европы, с ними Европа может справиться самостоятельно. Америке нет дела до Европы», — подчеркнул профессор.
Он выразил надежду, что такие люди, как государственный секретарь США Марко Рубио, который был большим сторонником НАТО, и многие другие выступят против такой позиции Трампа, однако Трамп является очень независимым человеком, который будет делать все, что захочет.