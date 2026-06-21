Американский эксперт: Россия видит слабость Запада и не спешит заканчивать войну

«Были танки, ракеты, самолеты. Это самый горячий этап войны. Происходит наибольшее количество ракетных ударов по Украине — по Киеву, Одессе, Днепру, они приводят к наибольшему числу жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения. То есть сейчас буквально должен последовать максимум западной поддержки, но этого не происходит», — подчеркнул он и добавил, что к тому же в таких условиях США полностью отозвали свою поддержку. Когда Россия это видит, она фактически видит слабость Запада, поэтому просто играет в игру на время, заявил Шеремета.