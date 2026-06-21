В воскресенье потеплеет до +29 градусов, но позже возможны ливни и даже град

Жаркий день ожидается и в Риге, где столбики термометров поднимутся до отметки +27...+29 градусов. С утра будет светить солнце, однако во второй половине дня увеличится облачность и придет гроза с сильными ливнями. Будет дуть слабый ветер, во время грозы порывистый.