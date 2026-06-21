Объявлено предупреждение о возможной грозе и сильной жаре
Синоптики предупреждают жителей Латвии о непростой погоде в воскресенье: в разных регионах возможны грозы, сильные ливни и град, а в Риге днем температура поднимется до +27 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии совместно с Государственной пожарно-спасательной службой в воскресенье утром распространил предупреждения о возможной грозе в отдельных регионах Латвии и сильной жаре в Риге.
Гроза с сильными ливнями и местами градом ожидается в воскресенье утром и в первой половине дня местами на западе Латвии, однако в течение дня грозовые облака будут формироваться и на востоке страны. Это предупреждение действует с 7:10 до 21:00.
Позднее было распространено предупреждение и о грозе, ожидаемой в Риге с 11:00 до 14:00. Гроза может сопровождаться сильными ливнями и градом.
В свою очередь, во второй половине дня в Риге ожидается сильная жара — температура воздуха повысится до +27 градусов. Это предупреждение действует с 13:00 до 18:00.