Действительно ли сотрудникам и жителям угрожает опасность со стороны беженцев, проживающих в "Муцениеки"?

Домбрава утверждает, что сотрудники центра работают в крайне небезопасной среде, где проживающие свободно перемещаются и регулярно конфликтуют между собой. Особое внимание министр обратил на риски для женщин. По его словам, из соображений безопасности сотрудницы могут передвигаться только группами, а в случае конфликтов работники опасаются вмешиваться. Об этом сообщает программа "360TV Ziņas".