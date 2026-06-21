Действительно ли сотрудникам и жителям угрожает опасность со стороны беженцев, проживающих в "Муцениеки"?
Скандал вокруг центра для просителей убежища "Муцениеки" набирает обороты: министр внутренних дел Янис Домбрава заявил о найденных ножах, антисанитарии и угрозах для сотрудников, однако руководство учреждения утверждает, что ситуация находится под контролем.
Действительно ли проживающие в центре для просителей убежища «Муцениеки» мигранты угрожают сотрудникам ножами? Такой вопрос возник после заявления министра внутренних дел Яниса Домбравы о том, что в комнатах были обнаружены ножи различных размеров, а в ряде помещений царила антисанитария.
Кроме того, что в соцсетях Домбрава указал, что на прошлой неделе в центре дважды происходили беспорядки, и для прекращения эскалации конфликтов между находящимися там людьми пришлось привлекать специализированные подразделения Государственной полиции.
Домбрава утверждает, что сотрудники центра работают в крайне небезопасной среде, где проживающие свободно перемещаются и регулярно конфликтуют между собой. Особое внимание министр обратил на риски для женщин. По его словам, из соображений безопасности сотрудницы могут передвигаться только группами, а в случае конфликтов работники опасаются вмешиваться. Об этом сообщает программа "360TV Ziņas".
Министр также выразил обеспокоенность вопросами государственной безопасности. Он отметил, что значительную часть проживающих составляют мужчины призывного возраста, которые до прибытия в Латвию длительное время находились в России и Белоруссии. По мнению Домбравы, это создает риски разведывательной деятельности и возможных диверсий.
В то же время руководство центра «Муцениеки» подчеркивает, что все меры безопасности соблюдаются. На территории ежедневно дежурят сотрудники охраны и полиция, а жалоб от работников учреждения не поступало.
В интервью Латвийскому радио руководитель центра Анжелика Аллика заявила, что сложность ситуации связана исключительно с переполненностью учреждения. По ее словам, обстановка остается стабильной, а информации об угрозах для сотрудников или серьезных инцидентах не поступало. Она добавила, что сейчас в центре находятся 483 просителя убежища при максимальной вместимости в 450 человек.
«Центр не рассчитан на такое количество людей, но мы справляемся», — сказала она, добавив, что дополнительные кровати пришлось разместить даже в административных помещениях.
Руководитель учреждения подчеркнула, что возникающие проблемы носят незначительный характер. В основном речь идет о языковом барьере и мелких конфликтах. Кроме того, у людей разное представление о чистоте и порядке, однако проживающие обязаны самостоятельно убирать общие помещения. «Наши сотрудники проводят беседы с просителями убежища. И мы можем гордиться тем, что добиваемся результатов», — отметила Аллика.
Она также пояснила, что уборка проводится в вечернее время. «То, что министр увидел днем, возможно, выглядело неприятно для людей, привыкших к чистоте», — сказала руководитель центра.
Мнения местных жителей также разделились. Одни утверждают, что не испытывают никаких неудобств, другие признаются, что чувствуют дискомфорт, наблюдая группы мужчин возле жилых домов, а также выражают обеспокоенность рассказами о нежелательном поведении некоторых приезжих.
Между тем министр поручил в срочном порядке принять меры по сокращению числа проживающих в центре «Муцениеки», поскольку считает, что часть людей злоупотребляет системой предоставления убежища.