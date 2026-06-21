Крупный заем на 45 лет: Латвия усиливает оборону за счет нового инструмента ЕС
Латвия получит почти 3,5 млрд евро из нового оборонного инструмента Европейского союза SAFE. Деньги предназначены для укрепления оборонных и security-возможностей государства. Однако это финансирование не является подарком, а представляет собой заем на выгодных условиях — с низкими процентными ставками и длительным сроком погашения. Первые полмиллиарда из этого займа на укрепление возможностей Латвия может получить уже в ближайшие недели.
Европейский фонд действий в области безопасности Европейского союза, или SAFE, — сравнительно новый финансовый инструмент. Он был создан только в прошлом году в ответ на все более напряженную ситуацию с безопасностью в Европе. Его цель — предоставить странам-участницам доступ к крупным долгосрочным займам на укрепление военных и оборонных возможностей. Общий объем таких займов составляет около 150 млрд евро, сообщают TV3 Ziņas.
Латвия займет из этого фонда почти 3,5 млрд евро. Вчера был подписан договор о получении этих средств.
«Финансирование SAFE позволит развивать оборонную промышленность Латвии, будет способствовать общей региональной безопасности и обеспечит своевременную доступность оборонной продукции. Это финансирование не означает, что мы будем только и исключительно покупать дорогую военную технику за рубежом. Эти деньги должны служить развитию латвийской военной промышленности и экономическим интересам нашего государства. Потому что это заемные деньги. Это деньги, которые Латвии придется возвращать».
Предполагается, что финансирование Латвия будет получать постепенно. Однако первая часть — более полумиллиарда евро — должна быть доступна уже в ближайшие недели. Министр обороны сегодня заявил, что подписание договора приближает страну к быстрому и успешному развитию наиболее острых потребностей.
Райвис Мелнис, министр обороны:
«Создание запасов боеприпасов, системы дронов, системы противовоздушной обороны. Это те приоритетные направления, в которые нам нужно очень срочно инвестировать. Нужно смотреть на системы, которые действительно обеспечат нам необходимое. Чтобы Латвия, беря на себя этот заем, а мы, в свою очередь, — Министерство обороны, вооруженные силы и оборонная система в целом — тратили средства ответственно и приобретали именно то, что необходимо».
Министр финансов, в свою очередь, указывает, что этот европейский заем — один из самых выгодных способов финансировать оборонные потребности в нынешней ситуации. У него низкая процентная ставка и длительный срок погашения — до 45 лет. Кроме того, чтобы выполнить обязательство выделять на оборону 5% внутреннего валового продукта, деньги в любом случае пришлось бы занимать, но, возможно, на гораздо менее выгодных условиях.
Марис Кучинскис, министр финансов:
«На мой взгляд, тогда у нас не было бы таких хороших условий относительно того, как мы будем использовать деньги и как будем осуществлять закупки, потому что сейчас мы обсуждаем это уже при участии Европейской комиссии. У нас более низкие проценты, более длительный срок, что позволяет эффективно использовать эти деньги и действительно принести пользу также экономике, потому что мы слышали, что речь идет и о промышленности».
Согласно правилам Европейского союза, ко всем закупкам, поддержанным Европейским фондом действий в области безопасности, будет применяться упрощенная процедура заключения договоров. Это должно позволить быстрее размещать заказы. Однако вызовом на уровне всей Европы по-прежнему остается мощность военной промышленности, которую необходимо наращивать. На это сегодня указал европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Андрюс Кубилюс, комиссар Европейской комиссии по вопросам обороны и космоса:
«Развитие и укрепление европейской оборонной промышленности, безусловно, является одним из наших главных приоритетов. Она увеличивает объемы производства, мы видим эти цифры, однако нас по-прежнему беспокоит то, что Россия сейчас способна производить больше, чем мы — весь Европейский союз вместе взятый».
На данный момент через этот фонд договоры о займах для укрепления своих оборонных возможностей уже подписали несколько стран Европейского союза — Польша, Бельгия, Хорватия, Кипр и Румыния. Ближайшие балтийские соседи Латвии также укрепляют свою оборону с использованием этого финансирования: Литва в мае заключила договор о займе на сумму более 6,3 млрд евро, а Эстония планирует занять более 2,6 млрд евро.