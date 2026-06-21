Крупный заем на 45 лет: Латвия усиливает оборону за счет нового инструмента ЕС

«На мой взгляд, тогда у нас не было бы таких хороших условий относительно того, как мы будем использовать деньги и как будем осуществлять закупки, потому что сейчас мы обсуждаем это уже при участии Европейской комиссии. У нас более низкие проценты, более длительный срок, что позволяет эффективно использовать эти деньги и действительно принести пользу также экономике, потому что мы слышали, что речь идет и о промышленности».