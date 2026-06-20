"Жизнь надоела просто": в России 19-летний парень с мачете убил женщину и пытался взять заложников в торговом центре
Обычный субботний день в торговом центре Краснодара (Россия) превратился в кошмар: 19-летний парень с мачете устроил кровавую атаку на посетителей, убил женщину, ранил еще пятерых человек и пытался прорваться в детскую игровую зону.
В Краснодаре в торгово-развлекательном центре West Mall 19-летний местный житель устроил вооруженное нападение на посетителей. В результате атаки погибла женщина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
По предварительным данным, нападение началось около 14:00. Молодой человек пришел в торговый центр с мачете, ножом и пиротехническими устройствами. Первым на его пути оказался сотрудник службы безопасности, который вспоминает, что парень с криками «Люди, убегайте!» выбежал из туалета и направился в его сторону. Он был вооружен не только мачете, но и перочинным ножом. За всем происходящим также наблюдал сотрудник одного из магазинов. «Я увидел, что он бежит с этим мачете в сторону эскалатора, на второй этаж он поднимался. Когда он встал на эскалатор, охранник протянул к нему руку, а он его по руке ударил», — поделился второй очевидец. Охранник получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Видео допроса напавшего на ТЦ в Краснодаре опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.— Лентач (@oldLentach) June 20, 2026
«Молодой человек повёл себя неадекватно и нанёс ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу.… https://t.co/AAYWgs3kP6 pic.twitter.com/WVDRecVQAM
После этого нападавший прорвался внутрь здания и начал атаковать посетителей. По словам очевидцев, основной целью злоумышленника становились женщины. Среди пострадавших оказались женщины в возрасте от 27 до 65 лет. Самой молодой пострадавшей была беременная женщина. Врачи продолжают бороться за ее здоровье и здоровье ребенка.
Одной из жертв нападения стала 41-летняя женщина. Полученные ею ранения оказались смертельными. Она скончалась по дороге в больницу. Известно, что погибшая работала стоматологом. У нее остались муж и двое несовершеннолетних сыновей — семи и двенадцати лет.
Во время атаки преступник не ограничился использованием холодного оружия. По данным очевидцев и правоохранительных органов, он применил самодельное взрывное устройство и поджег горючую смесь. Одно из устройств было заброшено в сторону детского развлекательного центра. К счастью, в игровой зоне никто не пострадал. Своевременно сработала пожарная сигнализация, а очевидцы смогли предотвратить распространение огня.
Остановить преступника удалось не сотрудникам охраны, а обычным посетителям торгового центра. Одним из них оказался Александр Воевода, который находился в West Mall вместе с семьей. Узнав о происходящем, мужчина отправил жену и ребенка в безопасное место и бросился за злоумышленником. Позже Александр рассказал, что догнал нападавшего возле детской игровой зоны. Между ними находилась девочка, качавшаяся на качелях. Мужчина сначала увел ребенка в безопасное место, а затем взял детский велосипед, чтобы защититься в случае атаки. После этого он потребовал от преступника лечь на пол и сумел обезвредить его. Впоследствии к нему присоединились другие посетители и сотрудник полиции. Вместе они удерживали злоумышленника до прибытия правоохранителей.
🔥Краснодар.19-летний псих ворвался в ТЦ с мачете,взорвал петарду и напал на людей.Одну женщину убил,ещё 5 человек ранил.Его задержали простые русские мужики.— nik (@seostock) June 20, 2026
"Жизнь просто надоела! Планировал просто убить себя"
Почему убил других,дебил?!
Разве может надоесть жить в 19 лет?!
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Свидетели происшествия рассказали, что во время нападения молодой человек выкрикивал фразы о мести и утверждал, что его «всю жизнь обижали». Другие очевидцы вспоминали, как люди в панике предупреждали окружающих об опасности и пытались эвакуироваться из торгового центра.
После задержания подозреваемый заявил, что ему «надоела жизнь» и что он якобы планировал покончить с собой. По словам очевидцев, во время первых допросов он также признался, что хотел взять заложников и погибнуть во время задержания.
Известно, что задержанному 19 лет. По его словам, он вырос в неполной многодетной семье, не употреблял наркотики и алкоголь и работал в небольшом строительном магазине. Следователи намерены провести комплексную судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы установить его психическое состояние и степень вменяемости.