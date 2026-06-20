"Жизнь надоела просто": в России 19-летний парень с мачете убил женщину и пытался взять заложников в торговом центре

По предварительным данным, нападение началось около 14:00. Молодой человек пришел в торговый центр с мачете, ножом и пиротехническими устройствами. Первым на его пути оказался сотрудник службы безопасности, который вспоминает, что парень с криками «Люди, убегайте!» выбежал из туалета и направился в его сторону. Он был вооружен не только мачете, но и перочинным ножом. За всем происходящим также наблюдал сотрудник одного из магазинов. «Я увидел, что он бежит с этим мачете в сторону эскалатора, на второй этаж он поднимался. Когда он встал на эскалатор, охранник протянул к нему руку, а он его по руке ударил», — поделился второй очевидец. Охранник получил тяжелые ранения и был госпитализирован.