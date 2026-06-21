Толпа молодежи заблокировала полицейский автомобиль возле торгового центра Sāga

«Я не знаю, как это назвать, но нормальным это не назовешь!» — написал один из жителей Латвии под одним из видео. «Что-то подобное следовало бы запретить законом!» «Дегенераты социальных сетей», — написал другой пользователь. Еще один комментатор назвал произошедшее «слетом больных людей».