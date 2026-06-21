Толпа молодежи заблокировала полицейский автомобиль возле торгового центра Sāga
В ночь на субботу возле торгового центра Sāga собралось большое количество молодежи, что привлекло внимание полиции. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, их служебный автомобиль за короткое время оказался окружен несколькими десятками присутствующих.
Как видно на опубликованных в социальных сетях видеозаписях, молодые люди окружили полицейский автомобиль с включенными сиренами и не позволяли ему двигаться вперед. Многие вели себя вызывающе, снимали происходящее на телефоны, а затем публиковали записи в социальных сетях.
«Я не знаю, как это назвать, но нормальным это не назовешь!» — написал один из жителей Латвии под одним из видео. «Что-то подобное следовало бы запретить законом!» «Дегенераты социальных сетей», — написал другой пользователь. Еще один комментатор назвал произошедшее «слетом больных людей».
Тем временем Алдис высказал следующее: «Но чего мы хотим? Мы же сами закрываем трассы и места, где такие молодые люди могли бы активно проводить время. Чего еще ожидать?»
Артур отметил, что если молодежь хочет заниматься подобными развлечениями, то ничто не мешает им отправиться на специализированную трассу. Элвис добавил, что такие молодые люди лишь мешают окружающим жителям.
Государственная полиция подчеркнула, что по факту происшествия уже начаты несколько административных процессов, а также изучаются записи камер видеонаблюдения.
«В ночь на субботу была получена информация о скоплении людей возле торгового центра. Полиция прибыла на место для обеспечения общественного порядка. Сотрудники полиции зафиксировали нарушения правил дорожного движения, по которым начаты несколько административных процессов. Также будут изучены записи камер видеонаблюдения для принятия решения о привлечении лиц к ответственности за нарушение общественного порядка», — сообщили в Государственной полиции.
Следует отметить, что многие из опубликованных в социальных сетях видеозаписей к настоящему времени уже были удалены.