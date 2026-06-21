Эксперты встревожены: энергетика Европы пошла в неправильном направлении, людей ждут новые ценовые шоки
Недавно опубликованное исследование предупреждает: под лозунгами гибкой генерации и энергетической безопасности Европу всё сильнее привязывают к ископаемому топливу. Последствия будут тяжелыми.
Ценовой шок на рынке ископаемого топлива, спровоцированный войной против Ирана, обнажил опасную зависимость Европы от нефти и газа. Но вместо того чтобы воспринять это как предупреждение, правительства по всему ЕС усиливают ставку на газ: они планируют построить почти 60 гигаватт новых газовых электростанций, что, как предупреждает новое исследование, может на десятилетия закрепить зависимость континента от ископаемого топлива.
Как сообщает Euronews, доклад Merchants of Crisis, опубликованный кампанией Beyond Fossil Fuels (BFF), показывает: если все запланированные газовые станции будут построены, они будут сжигать около 28 млрд кубометров газа в год – это примерно девять процентов прогнозируемого импорта газа ЕС или годовое потребление 46,4 млн домохозяйств.
Цены на природный газ в Европе уже выросли на 60 процентов с начала войны, причём Европа вошла в кризис с куда более низким уровнем запасов газа, чем в предыдущие годы: 46 млрд кубометров на конец февраля 2026 года против 60 млрд кубометров годом ранее.
Основной удар принимают на себя домохозяйства и бизнес: счета за энергию стремительно растут, а кризис стоимости жизни лишь усугубляется.
«Строительство новых газовых электростанций не защитит европейцев от будущих энергетических кризисов – оно лишь усилит нашу зависимость от волатильного импорта ископаемого топлива, в то время как энергокомпании будут получать сверхприбыли», – говорят специалисты.
«Настоящее решение – это стратегия поэтапного отказа от ископаемого топлива с одновременным ускорением развития возобновляемых источников энергии, систем хранения, сетевой инфраструктуры и чистых гибких мощностей».
Авторы доклада утверждают, что «мощный альянс политиков и энергокомпаний» под видом заботы об энергетической безопасности ещё глубже втягивает Европу в зависимость от ископаемого топлива. Это формирует «самоусиливающийся цикл», который обогащает энергетические компании, оставляя домохозяйства уязвимыми перед будущими ценовыми шоками.
Особое внимание уделено Германии. Федеральное правительство намерено добавить к 2031 году 12 гигаватт генерирующих мощностей, из которых 10 гигаватт отводятся под газовые станции, «готовые» к использованию водорода.
Хотя это меньше первоначальных планов коалиционного правительства, которое хотело до 2030 года законтрактовать 20 ГВт газовых мощностей, речь всё равно идёт о серьёзном наращивании по сравнению с существующим портфелем примерно в 31 ГВт.
Немцы уже платят самые высокие в ЕС счета за электроэнергию из-за сильной привязки страны к нестабильным мировым рынкам газа и нефти, которые определяют цены на электроэнергию. Около 95 процентов газа, потребляемого в Германии, приходится на импорт.
В докладе также выделяются Польша и Румыния, где значительная доля государства в нефтегазовом секторе влияет на принимаемые решения. В Польше государство является мажоритарным акционером энергокомпаний PGE и ENEA и крупнейшим акционером энергетических и коммунальных концернов Orlen и Tauron.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийской энергетике произошло историческое событие. Но цены на электричество все равно пошли вверх.