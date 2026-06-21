Эксперты встревожены: энергетика Европы пошла в неправильном направлении, людей ждут новые ценовые шоки

Ценовой шок на рынке ископаемого топлива, спровоцированный войной против Ирана, обнажил опасную зависимость Европы от нефти и газа. Но вместо того чтобы воспринять это как предупреждение, правительства по всему ЕС усиливают ставку на газ: они планируют построить почти 60 гигаватт новых газовых электростанций, что, как предупреждает новое исследование, может на десятилетия закрепить зависимость континента от ископаемого топлива.