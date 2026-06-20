"Мы не будем спорить": Зеленский отправил отобранный орден обратно в Польшу
Владимир Зеленский вернул президенту Польши орден Белого орла, заявив, что не намерен спорить о награде, которой ранее были удостоены Екатерина II, Бенито Муссолини и Герхард Шредер.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул президенту Польши Каролю Навроцкому высшую государственную награду Польши — орден Белого орла.
«Вчера президент Польши указал, что орден Белого орла — это не обычная награда. Это символ высшего доверия Республики Польша. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые составляют основу нашего общества. Поэтому, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем об этом спорить», — написал Зеленский в Telegram.
В своем обращении Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит солидарность и сотрудничество польского народа, которые сыграли важную роль в борьбе против российской агрессии.
«Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые имеют существенное значение в борьбе за нашу и вашу независимость от России», — отметил президент Украины.
Он также подчеркнул, что Украина никогда не забудет проявленную солидарность и осознает важность тесного сотрудничества для укрепления безопасности государств региона.
«Украина никогда не забудет солидарность и знает, что сотрудничество между государствами и народами нашего региона является одной из реальных гарантий безопасности как для украинцев, так и для любого соседнего государства», — говорится в заявлении Зеленского.
Президент заверил, что Украина продолжит защищаться от российского вторжения и будет работать над достижением прочного и справедливого мира.
Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу заявил, что лишает президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды из-за решения Зеленского почтить подразделение времен Второй мировой войны, связанное с массовыми убийствами польских мирных жителей.
В своем заявлении Кароль Навроцкий указал, что для польского общества УПА остается главным виновником в жестоких преступлениях, совершенных против польских граждан во время Второй мировой войны. «Решение украинских властей прославлять УПА не только возмутительно, но и непостижимо и вызывает глубокое разочарование. Это удар не только по исторической памяти. Это также удар по доверию, строившемуся годами», — заявил президент Польши 19 июня.
Владимир Зеленский 26 мая присвоил название «имени Героев УПА» одному из спецподразделений ВСУ, объяснив это «восстановлением исторических традиций национальной армии». В МИД Украины заявили, что это решение не направлено против Польши. Хотя в Варшаве Украинскую повстанческую армию обвиняют в массовых убийствах поляков, для многих украинцев УПА является символом борьбы за независимость