"Мы не будем спорить": Зеленский отправил отобранный орден обратно в Польшу

«Вчера президент Польши указал, что орден Белого орла — это не обычная награда. Это символ высшего доверия Республики Польша. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые составляют основу нашего общества. Поэтому, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем об этом спорить», — написал Зеленский в Telegram.