Иран снова закрыл Ормузский пролив и обвинил Израиль в нарушении перемирия

В пятницу в Швейцарии должны были состояться дальнейшие переговоры по соглашению между США и Ираном, однако они были отложены на неопределенный срок после того, как Израиль начал серию ударов по Ливану вслед за гибелью четырех своих военнослужащих в ходе боевых действий.