Иран снова закрыл Ормузский пролив и обвинил Израиль в нарушении перемирия
Мировые рынки вновь оказались на грани потрясения: Иран объявил о закрытии Ормузского пролива — одного из важнейших маршрутов поставок нефти и газа — после очередного обострения конфликта с Израилем.
После кратковременных надежд на снижение напряженности на Ближнем Востоке ситуация вновь обострилась. В субботу Иран объявил о закрытии стратегически важного Ормузского пролива, обвинив Израиль в нарушении условий перемирия.
Несмотря на объявленное в пятницу перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла», в Ливане в субботу продолжились столкновения и израильские авиаудары. В результате центральное военное командование Ирана в субботу заявило, что Ормузский пролив будет закрыт для судоходства.
Этот пролив является важнейшим маршрутом транспортировки нефти и газа. Большую часть военного времени он был заблокирован, что вызвало потрясения на мировых энергетических рынках. Иран согласился открыть его в соответствии с предварительным соглашением с США, и в последние дни судоходство начало восстанавливаться.
В пятницу в Швейцарии должны были состояться дальнейшие переговоры по соглашению между США и Ираном, однако они были отложены на неопределенный срок после того, как Израиль начал серию ударов по Ливану вслед за гибелью четырех своих военнослужащих в ходе боевых действий.