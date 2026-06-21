Бывшая республика СССР отказалась от русского названия своей национальной валюты
Как сообщают казахстанские СМИ, масштабные терминологические изменения внесены в новый Налоговый кодекс страны, которые объеме вступят в силу с 1 июля 2026 года. Согласно изменениям, вместо слова "тенге" следует использовать только "теңге".
Во всем русскоязычном тексте Налогового кодекса Казахстана и в других документах слово "тенге" и все его падежные формы официально заменяются на "теңге" – в строгом соответствии с фонетическими законами государственного языка.
Правильное написание названия валюты через исконную букву казахского алфавита "ң" утверждается на высшем уровне фискального законодательства. С июля текущего года это станет железным стандартом для всего официального документооборота.
Сама национальная валюта имя не меняет – трансформируется лишь ее официальный облик в русском пласте лингвистики. Иными словами, корректируется русскоязычное наименование. Тексты официальных документов, постановления правительства, акты нацбанка и других ведомств обязаны содержать маркировку "теңге".
Госслужащим при устных выступлениях на русском языке также рекомендовали отдавать приоритет мягкому казахскому звуку "ң". Впрочем, если кто-то по привычке или из-за языкового барьера произнесет привычное "тэнгэ", никаких штрафов или взысканий не последует.
Никакой деноминации или массового обмена денег из-за этого не будет, поясняет регулятор. Валюта, ее ценность и правила работы банковской системы остаются прежними.