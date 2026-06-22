В каких странах самая высокая плотность станций зарядки электромобилей? Латвия удивила
Если вы планируете путешествие на большие расстояния на электромобиле, то лучшей страны, чем Норвегия не существует. Латвия не сказать, чтобы в лидерах электрификации транспорта, но и не плетется в хвосте.
Как сообщает Euronews, в Норвегии не только одни из самых низких цен на заправку, но и самая высокая плотность быстрых зарядных устройств на 1000 жителей – устройств постоянного напряжения (DC) (>22 кВт), за ними следуют Дания (1,54), Австрия и Швеция (1,05).
В то же время в Венгрии (0,17), Греции (0,18), Польше (0,18) и Ирландии (0,23) зафиксировано наименьшее число быстрых зарядок на тысячу жителей.
Если учитывать все точки зарядки (переменного и постоянного напряжения (AC+DC)), лидируют Нидерланды: 12 пунктов на тысячу жителей, за ними следуют соседние Бельгия и Дания с примерно девятью.
Показатель Латвии - 1,19, что вроде бы немного, но все равно больше, чем, скажем, в Испании, Греции и Ирландии, а также в ряде других стран Европы.
В абсолютных цифрах, по данным EVBoosters, Нидерланды, Германия и Франция заметно опережают остальных в гонке за электромобили: в каждой из этих стран установлено более или около 200 000 зарядных точек. Нидерланды занимают первое место — свыше 220 000 точек.
Однако большинство из этих станций рассчитано на зарядку переменным током (AC), то есть работают медленно и больше подходят для дома или ночной подзарядки.
"Это показывает, почему одного лишь общего числа зарядных точек уже недостаточно, чтобы судить о зрелости рынка. Сейчас состав сети столь же важен, как и её масштаб", — отмечают в EVBoosters.
По количеству быстрых зарядных станций лидирует Германия (54 000), за ней следуют Франция (41 000), Великобритания (27 000) и Италия (18 000).
Ранее Otkrito.lv писал о том, как житель Латвии может получить до 9000 евро на покупку электромобиля.