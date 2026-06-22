В каких странах самая высокая плотность станций зарядки электромобилей? Латвия удивила
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В каких странах самая высокая плотность станций зарядки электромобилей? Латвия удивила

Отдел новостей

Otkrito.lv

Если вы планируете путешествие на большие расстояния на электромобиле, то лучшей страны, чем Норвегия не существует. Латвия не сказать, чтобы в лидерах электрификации транспорта, но и не плетется в хвосте.

Как сообщает Euronews, в Норвегии не только одни из самых низких цен на заправку, но и самая высокая плотность быстрых зарядных устройств на 1000 жителей – устройств постоянного напряжения (DC) (>22 кВт), за ними следуют Дания (1,54), Австрия и Швеция (1,05).

В то же время в Венгрии (0,17), Греции (0,18), Польше (0,18) и Ирландии (0,23) зафиксировано наименьшее число быстрых зарядок на тысячу жителей.

Если учитывать все точки зарядки (переменного и постоянного напряжения (AC+DC)), лидируют Нидерланды: 12 пунктов на тысячу жителей, за ними следуют соседние Бельгия и Дания с примерно девятью.

Показатель Латвии - 1,19, что вроде бы немного, но все равно больше, чем, скажем, в Испании, Греции и Ирландии, а также в ряде других стран Европы.

В абсолютных цифрах, по данным EVBoosters, Нидерланды, Германия и Франция заметно опережают остальных в гонке за электромобили: в каждой из этих стран установлено более или около 200 000 зарядных точек. Нидерланды занимают первое место — свыше 220 000 точек.

Однако большинство из этих станций рассчитано на зарядку переменным током (AC), то есть работают медленно и больше подходят для дома или ночной подзарядки.

"Это показывает, почему одного лишь общего числа зарядных точек уже недостаточно, чтобы судить о зрелости рынка. Сейчас состав сети столь же важен, как и её масштаб", — отмечают в EVBoosters.

По количеству быстрых зарядных станций лидирует Германия (54 000), за ней следуют Франция (41 000), Великобритания (27 000) и Италия (18 000).

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