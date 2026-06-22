"Мы последние рабочие лошади": латвийская медсестра предупредила об очередном кризисе в больницах

В качестве примера Памата рассказала о разговоре с одной из выпускниц, которая откровенно призналась, что не собирается работать по специальности. «Мне уже ничего не нужно, лишь бы как-нибудь получить зачет. Я не собираюсь работать в этой профессии», — процитировала выпускницу медсестра. Когда ее спросили, зачем тогда было поступать на обучение, девушка ответила: «Я начала учиться, но потом поняла, что это все-таки не мое. Поэтому решила просто закончить обучение».