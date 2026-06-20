Кто говорил больше всех? Сейм раскрыл статистику весенней сессии
Весенняя сессия 14-го Сейма завершилась 19 июня. За два с небольшим месяца депутаты приняли более 90 законов, рассмотрели свыше тысячи предложений и провели десятки часов в парламентских дебатах.
В ходе весенней сессии 14-го Сейма — с 10 апреля по 19 июня этого года — в окончательном чтении был принят 91 закон: 13 новых законов и 78 поправок к действующим законам.
За этот период депутаты провели 12 заседаний, в том числе одно внеочередное и одно торжественное.
На рассмотрение комиссий в весеннюю сессию было передано 102 законопроекта, из которых 50 внес Кабинет министров, 28 — комиссии Сейма, а 24 — депутаты Сейма.
При работе над законопроектами и их рассмотрении во втором и третьем чтениях в Сейме было оценено в общей сложности 1472 предложения.
В ходе весенней сессии чаще всего в парламентских дебатах выступали депутаты: Артур Бутанс — 31 раз, Александр Кирштейнс — 25 раз, Скайдрите Абрама — 22 раза, Янис Витенбергс — 19 раз, Линда Лиепиня — 18 раз, Эдмунд Зивтиньш — 17 раз, Андрей Юдин — 14 раз. Лиене Гатере, Яна Симановска и Эдвард Смилтенс выступали по 13 раз каждый.
Весенняя сессия Сейма завершилась 19 июня. Осенняя сессия начнется 31 августа.
В промежутке между очередными сессиями при необходимости могут созываться внеочередные сессии Сейма, а также проводиться заседания парламентских комиссий.