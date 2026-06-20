Кто говорил больше всех? Сейм раскрыл статистику весенней сессии

В ходе весенней сессии чаще всего в парламентских дебатах выступали депутаты: Артур Бутанс — 31 раз, Александр Кирштейнс — 25 раз, Скайдрите Абрама — 22 раза, Янис Витенбергс — 19 раз, Линда Лиепиня — 18 раз, Эдмунд Зивтиньш — 17 раз, Андрей Юдин — 14 раз. Лиене Гатере, Яна Симановска и Эдвард Смилтенс выступали по 13 раз каждый.