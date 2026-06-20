Конфликт между Польшей и Украиной из-за прославления УПА. Что известно?

Реакция Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Наворцкого «стратегической ошибкой, от которой выиграет только Москва». Он добавил, что отказывается от собственной награды «За заслуги перед Польшей», полученной от польского президента в 2022 году. «Безусловно, это подарок для московского агрессора, который обязательно использует против обеих наших стран. Наши народы имеют давние отношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно являться поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций», — добавил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, который тоже решил отказаться от награды «За заслуги перед Польшей».