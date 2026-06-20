Конфликт между Польшей и Украиной из-за прославления УПА. Что известно?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил лидера Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Решение было принято после того, как Украине присвоила почетное звание «Героев УПА» (Украинской повстанческой армии) одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ.
Подробности. В своем заявлении Кароль Навроцкий указал, что для польского общества УПА остается главным виновником в жестоких преступлениях, совершенных против польских граждан во время Второй мировой войны. «Решение украинских властей прославлять УПА не только возмутительно, но и непостижимо и вызывает глубокое разочарование. Это удар не только по исторической памяти. Это также удар по доверию, строившемуся годами», — заявил президент Польши 19 июня.
Политик отметил, что решение «не направлено против украинского народа» и не означает «изменения направления польской политики безопасности».
Реакция Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Наворцкого «стратегической ошибкой, от которой выиграет только Москва». Он добавил, что отказывается от собственной награды «За заслуги перед Польшей», полученной от польского президента в 2022 году. «Безусловно, это подарок для московского агрессора, который обязательно использует против обеих наших стран. Наши народы имеют давние отношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно являться поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций», — добавил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, который тоже решил отказаться от награды «За заслуги перед Польшей».
Что дальше? Для вступления решения Навроцкого в силу необходимо одобрение премьер-министра Польши Дональда Туска, политического оппонента Навроцкого. В своих соцсетях он призвал Зеленского и Навроцкого «снижать накал эмоций, а не подогревать напряженность». Из его заявления неизвестно, какое решение в итоге будет принято.
Контекст. Владимир Зеленский 26 мая присвоил название «имени Героев УПА» одному из спецподразделений ВСУ, объяснив это «восстановлением исторических традиций национальной армии». В МИД Украины заявили, что это решение не направлено против Польши. В Варшаве Украинскую повстанческую армию обвиняют в массовых убийствах поляков. Для многих украинцев УПА является символом борьбы за независимость, отмечает DW.