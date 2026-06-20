В Латвии подсчитали число упавших после начала войны в Украине беспилотников - их уже немало

Как уже сообщалось, в мае жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения через систему экстренного оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Эти предупреждения были связаны с залетом беспилотников на территорию Латвии. Некоторые дроны упали и взорвались, а над Эстонией истребитель НАТО, участвовавший в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, уничтожил один беспилотник.