В Латвии подсчитали число упавших после начала войны в Украине беспилотников - их уже немало
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии потерпели крушение семь беспилотников, а еще один был уничтожен истребителями НАТО.
Латвия осуществляет мониторинг нарушений воздушного пространства и инцидентов безопасности, связанных с беспилотными летательными аппаратами. По соображениям безопасности подробная оперативная информация, включая данные о количестве конкретных инцидентов, маршрутах полетов и технических оценках, как правило, не публикуется, пояснили в Национальных вооруженных силах.
Последствия падения дрона в Резекне (07.05.26)
Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, причем один попал ...
До настоящего времени с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии потерпели крушение семь беспилотных летательных аппаратов, а еще один дрон был нейтрализован истребителями НАТО в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Каждый инцидент был оценен и расследован компетентными учреждениями.
Что касается происхождения беспилотников, то, как подчеркивают Национальные вооруженные силы, нет оснований автоматически считать, что все аппараты, фигурирующие в подобных инцидентах, являются украинскими дронами.
Каждый случай расследуется индивидуально, а выводы о происхождении или принадлежности конкретного беспилотного летательного аппарата делаются на основании проверок и оценок, проведенных ответственными службами.
По оценке компетентных учреждений, инциденты с беспилотниками в регионе тесно связаны с масштабным использованием Россией систем радиоэлектронной борьбы в рамках войны против Украины. Создаваемые Россией помехи сигналам GPS и электромагнитное воздействие могут нарушать навигацию беспилотников и увеличивать риск случайного пересечения границ соседних государств, включая территории союзников по НАТО, подчеркнули в Национальных вооруженных силах.
В Краславском крае разбился украинский дрон (март 2026)
Беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии в ночь на среду, 25 марта, на основании анализа обнаруженных обломков был ...
Как уже сообщалось, в мае жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения через систему экстренного оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Эти предупреждения были связаны с залетом беспилотников на территорию Латвии. Некоторые дроны упали и взорвались, а над Эстонией истребитель НАТО, участвовавший в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, уничтожил один беспилотник.
В начале июня в Берзгальской волости Резекненского края истребители НАТО из Франции, участвующие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, уничтожили иностранный беспилотный летательный аппарат, который залетел в воздушное пространство Латвии вследствие воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.
Один из инцидентов с беспилотниками стоил должности министру обороны Андрису Спрудсу («Прогрессивные»), а вскоре после этого в отставку ушло и все правительство Эвики Силини («Новое Единство»).