По делу Rail Baltica до конца года решат, обвинять ли кого-то в разбазаривании денег

«Совершенно точно в этом году мы должны прийти к такому результату, как определение лиц, имеющих право на защиту. Вряд ли нам удастся завершить стадию расследования в этом году, однако до присвоения процессуальных статусов мы совершенно точно дойдем. Это будет оценка прокурора относительно имеющихся доказательств и того, что еще необходимо сделать. Если такой статус будет присвоен, то это должно произойти уже в течение текущего года», — добавил Мейстер.