По делу Rail Baltica до конца года решат, обвинять ли кого-то в разбазаривании денег
Уже в этом году в уголовном процессе по реализации проекта Rail Baltica могут появиться лица, получившие право на защиту. Генеральная прокуратура продолжает расследование возможных нарушений и ущерба государственному бюджету.
Генеральный прокурор Армин Мейстер отметил, что уголовное дело было передано для расследования в Генеральную прокуратуру из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. По его словам, прокурор в настоящее время изучает этот объемный материал, и в ближайшее время генеральный прокурор ожидает от него видения дальнейших действий: имеются ли у прокуратуры основания присвоить кому-либо статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс, а следовательно, предоставить право на защиту, либо необходимо провести дополнительные следственные и оперативные мероприятия.
«Совершенно точно в этом году мы должны прийти к такому результату, как определение лиц, имеющих право на защиту. Вряд ли нам удастся завершить стадию расследования в этом году, однако до присвоения процессуальных статусов мы совершенно точно дойдем. Это будет оценка прокурора относительно имеющихся доказательств и того, что еще необходимо сделать. Если такой статус будет присвоен, то это должно произойти уже в течение текущего года», — добавил Мейстер.
Как уже сообщалось, в декабре 2024 года после завершения проверки Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможных противоправных действий должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Baltica. В соответствии с решением генерального прокурора об определении институциональной подследственности уголовное дело первоначально было передано для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Уголовное дело возбуждено по подозрению в том, что государственные должностные лица, ответственные за реализацию проекта Rail Baltica, возможно, причинили государственному бюджету крупный ущерб в связи со строительством объектов инфраструктуры Rail Baltica.
В начале 2025 года тогдашний генеральный прокурор Юрис Стуканс в эфире Латвийского телевидения сообщил, что в рамках расследования также оцениваются действия политиков. Уголовное дело возбуждено по статье, предусмотренной разделом Уголовного закона о преступных деяниях на государственной службе.