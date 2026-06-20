Латвийским нацменьшинствам выдадут десятки тысяч евро на укрепление латышского языка. Что надо будет делать?

Проекты должны быть реализованы в период с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Подавать заявки могут зарегистрированные в Латвии общества и фонды, которые непрерывно работают в сфере национальных меньшинств не менее трех лет до момента подачи проекта. Заявки принимаются до 13 июля 2026 года, 23:59.