Латвийским нацменьшинствам выдадут десятки тысяч евро на укрепление латышского языка. Что надо будет делать?
Фонд интеграции общества (SIF) объявил конкурс проектов в рамках финансируемого из государственного бюджета мероприятия «Программа национальных меньшинств и общественной сплоченности».
Как формулирует Фонд интеграции общества, программа открыта "для содействия полноценному участию национальных меньшинств Латвии в формировании сплоченного и инклюзивного общества, уменьшения предубеждений и расширения сферы использования латышского языка как общей основы общения и интеграции".
В рамках программы неправительственные организации могут подавать проекты по двум направлениям: «Поддержка образовательных мероприятий для детей, молодежи и семей, организуемых НПО национальных меньшинств» и «Поддержка основной деятельности НПО национальных меньшинств». Общий объем финансирования составляет 174 000 евро. Мероприятия проектов должны проводиться на латышском языке и языке национального меньшинства, которое представляет заявитель.
На конкурс «Поддержка образовательных мероприятий для детей, молодежи и семей, организуемых НПО национальных меньшинств» выделено 80 000 евро. Размер финансирования одного проекта составит от 2500 до 10 000 евро. Поддержку получат проекты, предусматривающие проведение образовательных мастер-классов, семинаров, мероприятий неформального образования, дискуссий, форумов и других инициатив для детей, молодежи и их семей, способствующих сотрудничеству между представителями разных национальностей, снижению стереотипов и укреплению использования латышского языка в повседневном общении.
На конкурс «Поддержка основной деятельности НПО национальных меньшинств» предусмотрено 94 000 евро. Финансирование одного проекта может достигать 20 000 евро. Средства предназначены для укрепления потенциала организаций, привлечения членов и волонтеров, деятельности по защите интересов, информированию общества, проведению исследований и другим мероприятиям, способствующим развитию гражданского общества и межкультурного диалога.
Проекты должны быть реализованы в период с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Подавать заявки могут зарегистрированные в Латвии общества и фонды, которые непрерывно работают в сфере национальных меньшинств не менее трех лет до момента подачи проекта. Заявки принимаются до 13 июля 2026 года, 23:59.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что более половины семей нацменьшинств признались, что дома редко или совсем не говорят по-латышски.