Глава МИД Италии отменил визит в США из-за слов Дональда Трампа
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный на 21 и 22 июня визит в США после слов главы Белого дома Дональда Трампа о том, что итальянская премьер-министр Джорджа Мелони якобы "умоляла" Трампа разрешить сфотографироваться с ним.
Как сообщает DW, об отмене поездки в США Таяни сообщил на своей странице в соцсети X. "Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони - это оскорбление для всей Италии. В связи с этим я принял решение отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня", - подчеркивается в сообщении главы итальянского МИДа.
Таяни должен был принять участие в итало-американском форуме по бизнесу, инвестициям, науке и инновациям в Майами. В пресс-релизе Госдепартамента США от 18 июня также указано, что 22 июня на этом мероприятии планировалась встреча Таяни и главы ведомства Марко Рубио.
В опубликованном 19 июня телефонном интервью итальянскому телеканалу La7 Трамп, как следует из стенограммы СМИ, заявил, что Мелони "умоляла" его о совместном фото на саммите G7. Американский лидер также отметил, что ему стало жаль итальянского премьера.
"На некоторые вещи нужно отвечать немедленно. Заявления Дональда Трампа - полностью выдуманные. Я, честно говоря, потрясена. Я, откровенно, не понимаю, почему президент США так ведет себя со своими союзниками, и, кстати, это уже не первый раз", - прокомментировала слова Трампа Мелони.
Итальянский премьер также выразила сожаление о том, что американский лидер "не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада, к врагам Соединенных Штатов, к лидерам, с которыми он, напротив, ведет себя гораздо более сговорчиво". "Но одно он должен помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем", - заключила Мелони.
Этот эпизод стал не первым свидетельством кризиса в отношениях Трампа и Мелони. В середине апреля президент США раскритиковал папу римского Льва XIV, который во время молитвенного бдения за мир во всем мире призвал лидеров воюющих стран сесть за стол переговоров. "Мне не нужен Папа, который считает, что иметь ядерное оружие для Ирана - нормально", - в частности, заявил Трамп. Он также назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".
В ответ Мелони сказала, что слова Трампа о Льве XIV "неприемлемы". "Папа римский - глава Католической церкви, и это правильно и нормально, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", - отметила премьер Италии.