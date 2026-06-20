Глава МИД Италии отменил визит в США из-за слов Дональда Трампа

Этот эпизод стал не первым свидетельством кризиса в отношениях Трампа и Мелони. В середине апреля президент США раскритиковал папу римского Льва XIV, который во время молитвенного бдения за мир во всем мире призвал лидеров воюющих стран сесть за стол переговоров. "Мне не нужен Папа, который считает, что иметь ядерное оружие для Ирана - нормально", - в частности, заявил Трамп. Он также назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".