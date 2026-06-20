Румынские соревнования спортивных голубей
Около 20 000 голубей были доставлены в Латвию на специальных автомобилях и выпущены возле Кримулдской церкви.
ФОТО, ВИДЕО: жителей Кримулды озадачила колонна автомобилей, заполненных голубями. Что там происходило?
Ранним утром 20 июня очевидцы в Кримулде заметили несколько автомобилей, прибывших в Латвию из Румынии. Их груз оказался весьма необычным — тысячи голубей.
Случайно оказавшиеся на месте жители стали свидетелями старта румынских соревнований спортивных голубей. Около 20 000 птиц были доставлены в Латвию на специальных автомобилях и 20 июня в 5:00 утра выпущены из клеток возле Кримулдской церкви.
Победителем становится голубь, который быстрее всех вернется домой в Румынию. За ходом соревнований можно следить в прямом эфире, а все птицы имеют специальные метки, позволяющие отслеживать их местонахождение.
Спортивные, или почтовые, голуби — это специально выведенные птицы с очень сильным инстинктом возвращения домой. Их разводят и тренируют для участия в соревнованиях на скорость и выносливость, где им необходимо преодолевать большие расстояния до своего голубятника.
Исторически голубей широко использовали в качестве посланников благодаря их способности безошибочно возвращаться домой. На протяжении веков они доставляли сообщения, помогали в решении личных вопросов и использовались в военных целях.
Птицы способны находить дорогу домой с расстояния в сотни и даже тысячи километров, ориентируясь по магнитному полю Земли, положению солнца и другим природным ориентирам.
Во время соревнований голубей доставляют к месту старта и одновременно выпускают на волю. Побеждает птица, которая быстрее остальных возвращается в свой голубятник. Средняя скорость полета таких голубей может достигать 90-100 километров в час.
Для участия в соревнованиях птиц тщательно готовят: соблюдают специальный рацион, проводят регулярные тренировочные полеты и постепенно увеличивают дистанции, развивая выносливость и мышечную массу.