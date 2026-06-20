Солнце взойдет уже в 4:10: Латвия встретит самый длинный день года
В Латвии наступает самая короткая ночь и самый длинный день года. В воскресенье произойдет летнее солнцестояние, после которого световой день постепенно начнет сокращаться вплоть до осеннего равноденствия.
Ночь с субботы на воскресенье в Латвии будет самой короткой ночью в году, свидетельствует информация на портале timeanddate.com. В воскресенье в 11:24 наступит солнцестояние, в Северном полушарии Земли начнется астрономическое лето. 21 июня станет самым длинным днем в году.
Если момент солнцестояния наступает до полудня, самая короткая ночь - это ночь перед днем солнцестояния. Если момент солнцестояния наступает позже времени, когда солнце находится выше всего в небе, то самой короткой является следующая ночь.
Продолжительность самой короткой ночи в Риге составит шесть часов и восемь минут, в других местах страны - от пяти часов 48 минут в самой северной точке страны - в Валмиерском крае у границы с Эстонией, до шести часов 28 минут в самой южной точке - в Аугшдаугавском крае у границы с Литвой и Беларусью.
Самый ранний восход солнца в воскресенье произойдет на северо-востоке страны, где в Педедзской волости Алуксненского края солнце взойдет уже в 4:10, а самый поздний - в 4:48 - на юго-западе Латвии, на морском побережье в Южно-Курземском крае. В столице в день солнцестояния солнце взойдет в 4:29.
После солнцестояния продолжительность ночи начнет увеличиваться, а дней - уменьшаться. 23 июня день станет короче на пять секунд, 28 июня солнце будет светить уже на пять минут меньше, а через месяц продолжительность дня сократится на час.
Если разделить год на четверти в соответствии с продолжительностью солнечного сияния, то солнцестояние является серединой лета. Самая светлая четверть года завершится в начале августа, а астрономическое лето продлится до 22 сентября.