Солнце взойдет уже в 4:10: Латвия встретит самый длинный день года

Продолжительность самой короткой ночи в Риге составит шесть часов и восемь минут, в других местах страны - от пяти часов 48 минут в самой северной точке страны - в Валмиерском крае у границы с Эстонией, до шести часов 28 минут в самой южной точке - в Аугшдаугавском крае у границы с Литвой и Беларусью.