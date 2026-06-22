Должен ли мужчина платить за все? История латвийской семьи вызвала споры

«Мы с мужем обычно делим расходы на путешествия. Я оплачиваю проживание и входные билеты, а он покрывает расходы на топливо, ужины и другие траты. Такой порядок предложила я сама, потому что мне не нравится ощущение, что все расходы должен нести только он. В результате, если мы делим затраты, можем путешествовать несколько раз в год. Если бы все оплачивал только он, скорее всего, поездки были бы возможны лишь один раз в год», — рассказала еще одна женщина.