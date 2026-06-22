Должен ли мужчина платить за все? История латвийской семьи вызвала споры
Одна жительница Латвии рассказала, что уже долгое время живет вместе со своим партнером и совместно воспитывает детей. Однако в отношениях все чаще возникают конфликты из-за финансовых вопросов — несмотря на то, что доходы мужчины выше, он регулярно ожидает от женщины участия в общих повседневных расходах.
«Мы вместе уже несколько лет и часто ездим отдыхать. У каждого из нас есть по ребенку от предыдущих отношений, а также один общий ребенок. Нам нравится вместе со всеми детьми путешествовать по Латвии», — рассказывает женщина. «Он предприниматель и очень хорошо зарабатывает. Я работаю по найму почти пять дней в неделю и после работы стараюсь еще заниматься домом».
«Добавлю, что в повседневной жизни он не дает мне денег. Продукты в магазине покупает, но свои личные потребности я обеспечиваю сама. Подарки, например духи или какую-нибудь другую мелочь, получаю только по праздникам. Ему принадлежит дом, поэтому не нужно платить ипотеку или аренду, только коммунальные платежи, например за электричество».
«Когда мы планируем отдых, он всегда говорит, чтобы я заработала хотя бы на билеты. Сам бронирует жилье и оплачивает топливо, но почти каждый раз добавляет, что мне следовало бы оплатить хотя бы ужин или что-то еще».
«Нормально ли, что он требует этого от женщины, чей доход примерно в десять раз меньше его? У него нет финансовых проблем, однако постоянно создается впечатление, что он хочет, чтобы и я обязательно что-то оплачивала из общих расходов», — возмущенно делится женщина.
Ее рассказ вызвал столкновение противоположных мнений в социальных сетях.
«Где вы только находите таких телят? Это не мужчина, а какая-то базарная баба. Когда он предлагает вам “хотя бы что-то оплатить”, попросите его хотя бы два-три месяца поносить ребенка», — пишет Ивонна. «Отвратительный мужчина! Мой бывший муж был точно таким же мелочным скупердяем! Получал пять тысяч евро в месяц, я около тысячи, и еще требовал, чтобы я платила половину коммунальных услуг, все расходы на нашего ребенка и часть затрат на продукты!» — пишет еще одна женщина.
«Естественным желанием мужчины должно быть обеспечение своей женщины чувством безопасности. Если у представителя мужского пола такого желания нет, значит, нужно делать выводы», — считает Агнесе.
Другая пользовательница высказала следующее мнение: «Читаю и думаю, что мне, наверное, повезло. Я финансово независима, и все же муж оплачивает все. Конечно, есть и мелочи — детские радости, повседневные расходы, кружки, а теперь еще и летние лагеря. Если мне что-то нужно, муж просто переводит необходимую сумму».
Однако многие придерживаются противоположной точки зрения. «Мне кажется странным такое советское мышление: мужчина обязан обеспечивать семью», — пишет один из пользователей.
«Мужчина хочет видеть рядом с собой самодостаточную женщину. К сожалению, вы такой не являетесь. Вы живете в доме мужчины, счета оплачивает мужчина, продукты покупает мужчина… Куда вы деваете свои деньги, если не можете позволить себе купить билеты или что-то еще для совместного отпуска?» — отмечает другой комментатор.
Еще один пользователь добавляет, что женщине следует перестать жить в мире иллюзий: «Не вижу в этом ничего ненормального. Нужно перестать жить в какой-то сказочной реальности, где мужчина обязан платить абсолютно за все».
«Мы с мужем обычно делим расходы на путешествия. Я оплачиваю проживание и входные билеты, а он покрывает расходы на топливо, ужины и другие траты. Такой порядок предложила я сама, потому что мне не нравится ощущение, что все расходы должен нести только он. В результате, если мы делим затраты, можем путешествовать несколько раз в год. Если бы все оплачивал только он, скорее всего, поездки были бы возможны лишь один раз в год», — рассказала еще одна женщина.