Домбрава недоволен работой главы центра для просителей убежища "Муцениеки"

Аллика рассказала, что просители убежища находятся в центре от шести месяцев до одного года — на протяжении процедуры рассмотрения их ходатайств. Она подчеркнула, что это люди, которые подвергаются преследованиям в странах своего происхождения. По ее словам, для части из них конечной целью является одна из стран Западной Европы, поэтому бывают случаи, когда они самовольно покидают центр.