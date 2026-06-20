Домбрава недоволен работой главы центра для просителей убежища "Муцениеки"
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил о намерении оценить ответственность руководителя центра размещения просителей убежища "Муцениеки" Анжелики Аллики после серии инцидентов и претензий к работе учреждения.
В соцсетях Домбрава указал, что на прошлой неделе в центре «Муцениеки» дважды происходили беспорядки, и для прекращения эскалации конфликтов между находящимися там людьми пришлось привлекать специализированные подразделения Государственной полиции.
Министр пришел к выводу, что, очевидно, руководитель центра не контролирует происходящее в учреждении, поэтому на следующей неделе будет начата оценка ее ответственности за «систематические нарушения» в работе учреждения.
Одновременно Домбрава ожидает, что на следующей неделе руководство Управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в возвращении нелегальных мигрантов, которые, введя государственные органы в заблуждение, получили статус просителей убежища.
Сама Аллика утром в пятницу в интервью Латвийскому радио заявила, что ситуация в центре размещения просителей убежища «Муцениеки» является сложной только потому, что центр переполнен, однако, по ее словам, информации о рисках для безопасности сотрудников или о значительных инцидентах не поступало.
Она пояснила в эфире радио, что в настоящее время в центре находятся 483 просителя убежища, тогда как его максимальная вместимость составляет 450 человек.
Аллика рассказала, что просители убежища находятся в центре от шести месяцев до одного года — на протяжении процедуры рассмотрения их ходатайств. Она подчеркнула, что это люди, которые подвергаются преследованиям в странах своего происхождения. По ее словам, для части из них конечной целью является одна из стран Западной Европы, поэтому бывают случаи, когда они самовольно покидают центр.
Ситуацию в центре она охарактеризовала как сложную, но стабильную. По словам руководителя учреждения, проблемы в центре являются незначительными. Речь идет, например, о языковом барьере и мелких конфликтах. Кроме того, не у всех одинаковое представление о чистоте, хотя жильцы обязаны поддерживать порядок в помещениях общего пользования.
Комментируя недавнее заявление министра внутренних дел в средствах массовой информации о том, что просители убежища в центре свободно передвигаются с ножами, Аллика пояснила, что им выдают бытовые предметы, в том числе ножи для приготовления пищи. Охрана не зафиксировала случаев, когда эти ножи выносились за пределы центра или использовались для угроз.
Также не поступало жалоб на угрозы для сотрудников, и нападений на работников центра не происходило.
Аллика пояснила, что в смене работают три человека, а в период отпусков иногда только двое. Обходы территории проводятся вдвоем, однако если центр переполнен, к ним присоединяется охранник. В центре также действует пост Государственной полиции. Безопасность обеспечивается круглосуточно. Руководитель центра также отметила, что разработан план действий на случай достижения максимальной вместимости учреждения, а также отдельный план на случай ее превышения.
Как уже сообщалось, в этом месяце после посещения центра размещения просителей убежища в Муцениеках Домбрава заявил, что в Латвии «мнимые просители убежища» «насмехаются» над европейским гуманизмом, а Государственная пограничная охрана и Управление по делам гражданства и миграции недостаточно активно действуют для решения этой проблемы.