Польша лишила Зеленского высшей госнаграды; Украина предупреждает, что от этого выиграет Москва
Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу заявил, что лишает президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды из-за решения Зеленского почтить подразделение времен Второй мировой войны, связанное с массовыми убийствами польских мирных жителей.
В видеообращении, опубликованном в аккаунте канцелярии президента Польши в X, Навроцкий сообщил, что лишает Владимира Зеленского ордена Белого орла, который был вручен ему три года назад.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил решение Польши, назвав его стратегической ошибкой и проявлением неуважения.
Сибига заявил, что от безответственного решения Навроцкого выиграет только Москва, добавив, что в ответ он вернет орден, полученный от Варшавы.
Независимый центр специальных операций «Север» Сил специальных операций Украины, который сейчас воюет против России, 26 мая был назван в честь «героев УПА», чтобы «восстановить исторические традиции национальной армии».
Решение Зеленского вызвало возмущение в Польше и было раскритиковано политиками всего политического спектра.
В то время как Украинскую повстанческую армию (УПА) в Украине чтят за ее роль в борьбе за независимость страны, в Польше ее связывают с Волынской резней — массовым уничтожением польских мирных жителей. Этот вопрос остается одним из самых болезненных в украинско-польских отношениях.
Волынская резня, или Волынская трагедия, была этнической чисткой, проведенной УПА, — массовым уничтожением польского гражданского населения. До Второй мировой войны Волынь была разделена между СССР и Польшей, но после начала войны СССР оккупировал и польскую часть Волыни. Затем, когда эта территория оказалась под оккупацией нацистской Германии, 11 июля 1943 года украинская националистическая партизанская армия УПА, выступавшая за создание независимой Украины, начала организованные акции по уничтожению поляков на Волыни. По оценкам, до 1945 года были убиты от 60 до 100 тысяч этнических поляков.
В ответных нападениях и последовавшей партизанской войне на Волыни были убиты также две-три тысячи украинцев. После того как насилие перекинулось на другие регионы на востоке и юге Польши, где тогдашний коммунистический режим начал проводить этнические чистки, к 1947 году погибли еще около 20 тысяч украинцев.