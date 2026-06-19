Польша лишила Зеленского высшей госнаграды; Украина предупреждает, что от этого выиграет Москва

Волынская резня, или Волынская трагедия, была этнической чисткой, проведенной УПА, — массовым уничтожением польского гражданского населения. До Второй мировой войны Волынь была разделена между СССР и Польшей, но после начала войны СССР оккупировал и польскую часть Волыни. Затем, когда эта территория оказалась под оккупацией нацистской Германии, 11 июля 1943 года украинская националистическая партизанская армия УПА, выступавшая за создание независимой Украины, начала организованные акции по уничтожению поляков на Волыни. По оценкам, до 1945 года были убиты от 60 до 100 тысяч этнических поляков.