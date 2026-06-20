В воскресенье потеплеет до +29, придут сильные грозы и ливни

Днем облачность будет переменной, воздух прогреется до +25…+29 градусов, а в прибрежных районах — до +20…+25 градусов. Однако начиная со второй половины дня во многих местах ожидаются грозовые ливни, местами очень сильные, возможен и град. Ветер останется слабым, но во время грозы порывы могут достигать 20 метров в секунду.