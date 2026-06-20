В воскресенье потеплеет до +29, придут сильные грозы и ливни
После жаркого начала дня погода резко изменится: во второй половине дня во многих местах ожидаются сильные грозы, ливни, град и порывистый ветер.
Ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым, ночь сохранится теплой — минимальная температура воздуха составит +15…+20 градусов, лишь в восточных районах страны будет на пару градусов прохладнее.
В Риге ночью также будет переменная облачность без осадков. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха понизится до +18…+20 градусов.
Днем облачность будет переменной, воздух прогреется до +25…+29 градусов, а в прибрежных районах — до +20…+25 градусов. Однако начиная со второй половины дня во многих местах ожидаются грозовые ливни, местами очень сильные, возможен и град. Ветер останется слабым, но во время грозы порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Жаркая погода ожидается и в Риге: столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Утром будет солнечно, однако во второй половине дня облачность увеличится, ожидаются гроза и сильные ливни. Ветер будет слабым, но при грозе станет порывистым.