Больше месяца боролась за жизнь: умерла девушка, выпавшая из окна четвертого этажа в Старой Риге
В апреле этого года сообщалось о случае, когда молодая девушка выпала из окна четвертого этажа в Старой Риге, на улице Театра, и получила тяжелые травмы. Первоначальные подозрения о том, что могло произойти преступление, не подтвердились. К сожалению, сама пострадавшая не успела дать полиции показания о причинах случившегося.
О том, что в одном из домов Старой Риги из окна четвертого этажа выпала девушка, слышали люди, работающие поблизости. Их внимание привлекли машины полиции и медиков, которые долго находились по этому адресу.
«Я слышал, что молодая девушка выпрыгнула из окна. Насколько я знаю, сама вроде бы», — говорит мужчина, работающий неподалеку.
Те, кто стал очевидцами происшествия, рассказывали, что брусчатка была сильно залита кровью. «Молодая девушка. У нее там голова была сильно разбита. Я бы дал ей 22-23 года», — говорит мужчина.
Медики пытались спасти девушку, однако после более чем месяца пребывания в больнице она скончалась. При этом работа правоохранителей по этому делу еще не завершена, сообщает «Degpunktā».
«В уголовном процессе в связи со случаем, произошедшим 21 апреля в Риге, на улице Аудею, сейчас продолжается расследование по 13-й главе Уголовного закона, и на данный момент ничто не указывает на преступное деяние», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Уголовный процесс будет прекращен тогда, когда полицейские получат стопроцентную уверенность, что в отношении погибшей не было совершено преступление.