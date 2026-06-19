"Быстро сбегал в магазин": как короткий поход за покупками обернулся пожаром в рижской квартире

«Нюанс был в том, что он хотел что-то приготовить, быстро сбегал в магазин рядом. Там у нас, сколько получается, 20-30 метров до магазина. Быстро сбегал в магазин, вернулся обратно, и у него там что-то начало немного тлеть», — рассказывает старший по дому Аркадий.