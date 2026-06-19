"Быстро сбегал в магазин": как короткий поход за покупками обернулся пожаром в рижской квартире
Один из жителей Латгальского предместья в Риге по неосторожности устроил возгорание на своей кухне. Сам он смог эвакуироваться, однако из-за задымления помощь спасателей понадобилась другой жительнице дома.
Черная, закопченная плита у входа в дом стала свидетельством того, что в квартире на первом этаже произошел пожар. Как рассказывают жильцы дома, причиной огня стали плохие кулинарные способности соседа и одновременно проблемы с тайм-менеджментом.
«Нюанс был в том, что он хотел что-то приготовить, быстро сбегал в магазин рядом. Там у нас, сколько получается, 20-30 метров до магазина. Быстро сбегал в магазин, вернулся обратно, и у него там что-то начало немного тлеть», — рассказывает старший по дому Аркадий.
Установленный в квартире дымовой детектор сработал и сообщил жильцам дома о происходящем. Вскоре прибыли пожарные, и одной из соседок потребовалась помощь спасателей.
«На кухне горели бытовые вещи на площади 10 квадратных метров. Из горящей квартиры до прибытия пожарных-спасателей эвакуировался один человек, а еще одного человека со второго этажа здания из задымленных помещений спасли пожарные-спасатели», — сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня.
Работа служб заняла немногим больше полутора часов. На следующий день после пожара окна и двери в подъезде были открыты для проветривания, поскольку запах от сгоревших предметов так быстро не исчезает.
Мужчина, в квартире которого произошел пожар арендует это жилье. От интервью «Degpunktā» он отказался, отметив, что настроение у него не самое лучшее. Другие соседи называют его очень добродушным и отзывчивым жильцом, который раньше никогда не попадал в подобные неприятности.
Одну из жительниц дома случившееся заставило задуматься о том, что в повседневной жизни нужно быть внимательными: мы постоянно сталкиваемся с множеством устройств и систем, которые могут загореться. «Где-то короткое замыкание, где-то брызнуло что-то. Мы все под Богом ходим. Телефоны в руках взрываются», — говорит она.