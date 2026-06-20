"Бедная страна не может себе этого позволить": в Латвии обсуждают длинные выходные на Лиго

Пользовательница социальной сети X выразила недовольство предстоящими выходными, указав, что столь длительный перерыв в работе имеет существенные последствия для государства и предпринимателей. В своей публикации она подчеркнула, что в обществе часто говорят о чрезмерном употреблении алкоголя во время праздников, однако при этом выходные предоставляются «без остановки». «Меня эти девять выходных дней доводят до белого каления», — пишет Жаклина, добавляя, что наемные работники не всегда понимают, что означает такое бездействие для предпринимателей.