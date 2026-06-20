"Бедная страна не может себе этого позволить": в Латвии обсуждают длинные выходные на Лиго
Высказывание жительницы Латвии о том, что девять выходных подряд вредят экономике и бизнесу, вызвало бурную дискуссию. Одни поддержали ее позицию, другие напомнили о важности отдыха и работе в праздничные дни.
Пользовательница социальной сети X выразила недовольство предстоящими выходными, указав, что столь длительный перерыв в работе имеет существенные последствия для государства и предпринимателей. В своей публикации она подчеркнула, что в обществе часто говорят о чрезмерном употреблении алкоголя во время праздников, однако при этом выходные предоставляются «без остановки». «Меня эти девять выходных дней доводят до белого каления», — пишет Жаклина, добавляя, что наемные работники не всегда понимают, что означает такое бездействие для предпринимателей.
В своей записи она также обратилась к новому премьеру Андрису Кулбергсу, выразив надежду, что он как предприниматель в следующем правительстве сможет инициировать изменения.
«Бедная страна не может себе этого позволить», — добавила Жаклина.
Man šīs 9 !!! brīvās dienas dzen kokā!— Žaklīna (@Zaklina2022) June 19, 2026
1.)visi raud par tautas nodzeršanos, bet brīvdienas- nonstopà. 2.)neviens darba ņēmējs nesapratīs, ko uzņēmējiem nozīmē šī bezdarbība! @AndrisKulbergs cerams, Tu kā uzņēmējs, nākamà valdībā, ko mainīsi. Nabadzīga valsts to nevar atļauties! pic.twitter.com/EJBkcRksN8
Публикация в социальной сети X вызвала широкую и довольно острую дискуссию. Часть комментаторов не согласилась с Жаклиной, указав, что во время выходных многие люди все равно работают — особенно в сфере культуры, ресторанах, гостевых домах и других отраслях, где праздничный период, наоборот, означает большую нагрузку и дополнительные возможности для заработка.
Многие пользователи также поставили под сомнение упомянутые ею «девять выходных дней», подчеркнув, что не всем полагается такое количество свободных дней и для многих выходными будут лишь пять дней. Другие выступили в защиту более продолжительного отдыха, отметив, что выгоревшие и переутомленные работники не приносят государству пользы, тогда как отдых позволяет людям восстановить силы, съездить за город или провести время с семьей.
В то же время часть комментаторов согласилась, что система переноса рабочих дней выглядит абсурдной и нуждается в пересмотре.
Как известно, в этом году в период празднования Лиго и Янова дня с учетом переноса рабочего дня официально образуются пять выходных подряд — с 20 по 24 июня. В свою очередь, 25 и 26 июня являются рабочими днями, а 27 июня — перенесенным рабочим днем. Однако во многих компаниях люди делают себя практически полноценный отпуск, отдыхая девять дней.