Скандал в Эстонии: министр образования, выступая на выпускном, заговорила по-русски
Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас произнесла часть своей речи на русском языке на выпускном акте в Кохтла-Ярвеской гимназии. Это вызвало неоднозначную реакцию не только у присутствующих, но и у политиков.
Учительница эстонского языка и литературы Кохтла-Ярвеской гимназии написала в социальных сетях, что стала свидетельницей интересного события на выпускном акте в гимназии. «Выступая перед выпускниками эстоноязычной школы в Ида-Вирумаа, министр образования Кристина Каллас произнесла часть своей речи на русском языке. Этому, конечно, можно найти несколько объяснений. Министр владеет русским языком. Она хотела поблагодарить родителей, часть из которых могла не понимать по-эстонски. Приближаются выборы. Можно говорить о вежливости, вовлечении или региональной специфике. Возможно, о чем-то еще», — написала учительница Лаанеметс.
Она отметила, что в последние годы в образовательной политике неоднократно подчеркивалась важность языковой среды, примера и символов. «Тем большего внимания заслуживает то, какие символы выбираются в самые торжественные моменты в эстоноязычной школе. Именно поэтому запомнилось не основное содержание речи министра, а несколько слов благодарности на русском языке. Для меня как для учительницы эстонского языка и литературы это было очень красноречиво», — написала педагог.
Представитель партии Isamaa Тынис Лукас заявил, что эта новость вызвала у него удивление: «Поразительно! Именно в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Это ведь с самого начала полностью эстоноязычная школа». «До и после торжественного акта можно общаться со старыми знакомыми как угодно, но официальная речь министра в нынешней ситуации, особенно в таком регионе, должна быть на эстонском языке, — добавил Лукас. — Мы не должны оказывать государственную поддержку русскоязычной параллельной реальности в нашем обществе».
Сама Кристина Каллас подтвердила местным СМИ, что произнесла речь в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии на эстонском языке. «В конце речи я двумя предложениями на русском языке поблагодарила тех бабушек, дедушек и родителей, которые поддержали обучение своих детей на эстонском языке и внесли вклад в то, чтобы их дети получили образование на эстонском», — пояснила Каллас.
«Переход на эстоноязычное образование — это решение, которое в Эстонии откладывали более 30 лет, но которое нынешнее правительство наконец-то реализует. Я считаю правильным выразить признательность тем семьям, которые поддержали это изменение и способствовали тому, чтобы образование в Эстонии стало единым и эстоноязычным», — заявила Каллас.