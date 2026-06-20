Скандал в Эстонии: министр образования, выступая на выпускном, заговорила по-русски

Представитель партии Isamaa Тынис Лукас заявил, что эта новость вызвала у него удивление: «Поразительно! Именно в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Это ведь с самого начала полностью эстоноязычная школа». «До и после торжественного акта можно общаться со старыми знакомыми как угодно, но официальная речь министра в нынешней ситуации, особенно в таком регионе, должна быть на эстонском языке, — добавил Лукас. — Мы не должны оказывать государственную поддержку русскоязычной параллельной реальности в нашем обществе».