В возрасте 85 лет скончался курляндский принц Эрнст Иоганн Бирон

«С 1987 года, когда принц впервые встретился с директором музея Рундальского дворца Имантом Ланцманисом, их связывала тесная дружба, основанная на искреннем интересе как к прошлому Рундальского дворца, так и к его возрождению в наши дни. После 1990 года, когда он вместе с супругой, принцессой Элизабет Бирон, впервые посетил Латвию на выставке, посвященной 300-летию со дня рождения его прапрапрапрапрадеда, герцога Эрнста Иоганна, супруги стали все чаще приезжать в Рундальский дворец.