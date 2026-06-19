В возрасте 85 лет скончался курляндский принц Эрнст Иоганн Бирон
В возрасте 85 лет ушел из жизни курляндский принц Эрнст Иоганн Бирон — потомок рода Биронов, покровитель Рундальского дворца и многолетний сторонник сохранения культурного наследия Латвии.
«С 1987 года, когда принц впервые встретился с директором музея Рундальского дворца Имантом Ланцманисом, их связывала тесная дружба, основанная на искреннем интересе как к прошлому Рундальского дворца, так и к его возрождению в наши дни. После 1990 года, когда он вместе с супругой, принцессой Элизабет Бирон, впервые посетил Латвию на выставке, посвященной 300-летию со дня рождения его прапрапрапрапрадеда, герцога Эрнста Иоганна, супруги стали все чаще приезжать в Рундальский дворец.
Со временем он стал покровителем музея, с большим интересом следил за реставрацией здания, финансово поддерживал различные реставрационные проекты, передавал музею экспонаты, связанные с родом Биронов, а также финансировал приобретение произведений искусства. Латвийская Республика высоко оценила его вклад в восстановление Рундальского дворца, и в 2005 году ему была присвоена степень Великого командора Ордена Признания», — сообщает Рундальский дворец.
Курляндский принц Эрнст Иоганн Бирон, участвуя 24 мая в торжественной церемонии закладки первого камня музея, каждый раз восхищался работой сотрудников по восстановлению и содержанию дворцового комплекса. В свою очередь, коллектив музея черпал вдохновение в поддержке и дружбе потомка рода Биронов.
«Наша земная жизнь — лишь часть вечности, но вклад курляндского принца Эрнста Иоганна Бирона в восстановление культурного наследия Латвии еще долго будет жить в нашей памяти», — говорится в заявлении дворца.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям курляндского принца Эрнста Иоганна Бирона, а также всем, для кого его вклад в сохранение культурного наследия Латвии имел большое значение.