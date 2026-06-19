В Валке закрывается пункт неотложной медпомощи - жителям предлагают лечиться в Эстонии
Жители Валки временно останутся без местного пункта неотложной медицинской помощи. Пока власти ищут решение, пациентам рекомендуют обращаться к семейным врачам, а в экстренных случаях — в больницу эстонского города Валга.
С 20 июня в Валке прекращает работу пункт срочной медицинской помощи, который обслуживал жителей города и окрестностей. Причиной закрытия стала нехватка медицинского персонала и уход на пенсию основного дежурного врача.
Национальная служба здравоохранения (NVD) и Видземская больница продолжают искать решение для возобновления работы пункта, однако пока договоренность не достигнута.
В острых случаях, когда существует угроза здоровью или жизни, помощь можно будет получить в приемном отделении больницы эстонской Валги, предъявив Европейскую карту медицинского страхования (EVAK). Однако NVD обращает внимание, что в таком случае с пациента будет взиматься доплата по тарифам Эстонии.
Помощь в больнице Валги может быть оказана и лицам, не имеющим карты EVAK, однако в этом случае за полученные услуги может потребоваться оплата. Если были оказаны неотложные медицинские услуги, возмещение расходов можно запросить в NVD в порядке, установленном нормативными актами. В больнице Валги доплата пациента применяется независимо от наличия карты EVAK. Для взрослых она составляет 20 евро, а для детей до 18 лет и пенсионеров — пять евро.
Если пациенту потребуется более серьезное лечение, его направят в Видземскую больницу. Закрытие пункта вызывает обеспокоенность, поскольку Валка остается единственным латвийским приграничным городом, где жители во многих случаях вынуждены будут обращаться за срочной помощью за пределы страны.