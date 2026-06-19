В Валке закрывается пункт неотложной медпомощи - жителям предлагают лечиться в Эстонии

Помощь в больнице Валги может быть оказана и лицам, не имеющим карты EVAK, однако в этом случае за полученные услуги может потребоваться оплата. Если были оказаны неотложные медицинские услуги, возмещение расходов можно запросить в NVD в порядке, установленном нормативными актами. В больнице Валги доплата пациента применяется независимо от наличия карты EVAK. Для взрослых она составляет 20 евро, а для детей до 18 лет и пенсионеров — пять евро.