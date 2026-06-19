Вокруг нового Закона об иммиграции возникли вопросы: Ринкевич отправил его на повторное рассмотрение
Президент Латвии вернул в Сейм Закон об иммиграции, вокруг которого возник спор из-за временных видов на жительство для инвесторов. Теперь парламенту придется заново обсуждать норму, которую часть депутатов считает недостаточно продуманной и потенциально рискованной.
В письме председателю Сейма Дайге Миерине (Союз зеленых и крестьян) президент Эдгар Ринкевич отмечает, что к рассмотрению на заседании Сейма в третьем чтении было подано 158 предложений. Ринкевич подчеркивает, что среди них были как технические уточнения законопроекта, так и предложения, формировавшие принципиально новое правовое регулирование, в том числе о праве иностранца запросить временный вид на жительство (ВНЖ), если он сделал предусмотренные законом инвестиции в экономику Латвии. По мнению президента, в этой сфере есть несколько аспектов, которые Сейму следовало бы рассмотреть еще раз.
В письме председателю Сейма президент обращает внимание на то, что в установленном Законом об иммиграции порядке иностранец имеет право запросить ВНЖ на срок до пяти лет, если заключен договор и сделан перевод в размере не менее 150 000 евро для инвестиций на срок не менее пяти лет в созданного государством управляющего альтернативным инвестиционным фондом, а также если иностранец уплатил в государственный бюджет 10 000 евро. Выданный иностранцу временный вид на жительство действует, если в течение срока его действия созданный государством управляющий альтернативным инвестиционным фондом подтверждает, что инвестиционный договор не расторгнут, а остаток инвестиций составляет не менее 150 000 евро.
Президент подчеркивает, что законодатель придавал существенное значение тому, чтобы предусмотренные законом возможности запрашивать ВНЖ соответствовали интересам и безопасности Латвии. По мнению Ринкевича, об этом свидетельствует, например, включенное в закон специальное регулирование об ограничениях прав граждан Беларуси и России запрашивать и получать ВНЖ.
По словам президента, важность интересов безопасности Латвии подтверждает и то, что сам законодатель уже начал менять еще не вступивший в силу закон: в первоначальной редакции закон напрямую не ограничивал права граждан Беларуси и России запрашивать ВНЖ.
Ринкевич отмечает, что законодатель должен убедиться, является ли регулирование полным и достаточным и не требуется ли делегирование Кабинету министров, например, для решения вопроса о проверке происхождения финансовых средств, используемых для инвестиций, и определения целей использования сделанных инвестиций.
Президент видит возможность для Сейма повторно оценить, не было бы целесообразно установить достаточно строго урегулированные законом случаи, когда граждане стран — участниц Организации Североатлантического договора, Организации экономического сотрудничества и развития, стран Европейской экономической зоны, а также, возможно, других дружественных Латвии государств, включенных в список, созданный Кабинетом министров, могли бы запрашивать ВНЖ при покупке недвижимости.
Президент подчеркнул, что аналогичный призыв он получил и от крупнейших представителей отрасли сделок с недвижимостью. По его мнению, у законодателя есть возможность как определить административные территории Латвии, где была бы допустима такая покупка недвижимости, так и установить стоимость имущества и другие критерии — либо делегировать эту задачу Кабинету министров.
Как на заседании Сейма 18 июня заявил глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис (Объединенный список), поправки были необходимы, поскольку при предыдущем принятии Закона об иммиграции была допущена ошибка и этот вопрос был «упущен».
«Прогрессивные» обратились к президенту с призывом не провозглашать закон и после решения Сейма от 18 июня, считая, что в отношении ВНЖ в парламенте произошла «существенная смена политики». После этого канцелярия президента организовала совещание, чтобы выслушать аргументы сторон. Как ранее подчеркивал агентству LETA глава фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев, в комиссии ряд вопросов не был достаточно обсужден.
Он подчеркнул, что норма о ВНЖ не может быть реализована в том виде, в каком она была принята. Политик пояснил, что речь идет о созданном государством инвестиционном фонде, в который вносились бы средства, однако пока нет ответов на вопросы о том, каким мог бы быть этот фонд, каким был бы потенциальный спрос со стороны граждан третьих стран на использование такой возможности и в какие сектора могли бы направляться инвестиции этого фонда.
По словам политика, именно поэтому «Прогрессивные» призвали президента не провозглашать закон и вернуть его в Сейм, чтобы состоялась концептуальная дискуссия только о ВНЖ, а не обо всем законопроекте в целом. Он выразил надежду, что тогда можно будет прийти к решению, которое соответствует интересам безопасности и экономики Латвии.
Ранее «Прогрессивные» подчеркивали, что после критического отчета Moneyval в 2018 году и последовавшего международного давления Латвия внесла фундаментальные изменения в Закон об иммиграции и прекратила введенную в 2010 году лидером партии «Латвия на первом месте» Айнарсом Шлесерсом практику выдачи «золотых виз», или ВНЖ, за инвестиции и покупку недвижимости, а также ужесточила требования к учету истинных выгодоприобретателей. После отчета Moneyval Служба финансовой разведки взяла на себя дополнительную ответственность, оценивая предложенные инвестиции, которые в этот период вкладывались в обмен на ВНЖ, что подтвердило существенные риски этой модели, отметили в партии.
Как сообщалось, цель Закона об иммиграции — внедрить новую иммиграционную систему, охватывающую въезд, пребывание, трудоустройство, интеграцию и процедуры выдворения граждан третьих стран, а также снизить риски фиктивной иммиграции и нелегальной занятости.
Предложения, поддержанные комиссией Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, предусматривают существенное усиление государственного пограничного контроля — введение скрининга граждан третьих стран на внешних границах и пограничной процедуры возвращения в соответствии с новым миграционным регулированием Европейского союза (ЕС). Закон также предусматривает более широкое использование биометрических данных и обмен информацией с базами данных ЕС, что улучшит идентификацию лиц и поможет эффективнее предотвращать риски безопасности.
Одновременно в законопроекте уточнен порядок выдачи виз и видов на жительство: вводятся более четкие сроки и процедуры, а также расширяются основания для отказа и аннулирования в случаях, когда выявлена угроза общественному порядку или безопасности. Предусмотрен и более строгий контроль еще до въезда в страну — вводится обязанность предоставлять информацию о цели въезда и условиях пребывания.
В законе также закреплена система интеграционных требований, в том числе требования, предусмотренные программой ранней интеграции, и знание государственного языка. Кроме того, усилен надзор за трудоустройством и учебой граждан третьих стран, чтобы снизить риски фиктивной занятости и учебы, а также повышена ответственность работодателей и образовательных учреждений.
Закон об иммиграции разработан с учетом как вызовов безопасности Латвии, так и необходимости адаптироваться к миграционному и убежищному регулированию ЕС, в том числе к новым требованиям в сфере пограничного контроля, обмена данными и скрининга лиц.