Вокруг нового Закона об иммиграции возникли вопросы: Ринкевич отправил его на повторное рассмотрение

Он подчеркнул, что норма о ВНЖ не может быть реализована в том виде, в каком она была принята. Политик пояснил, что речь идет о созданном государством инвестиционном фонде, в который вносились бы средства, однако пока нет ответов на вопросы о том, каким мог бы быть этот фонд, каким был бы потенциальный спрос со стороны граждан третьих стран на использование такой возможности и в какие сектора могли бы направляться инвестиции этого фонда.