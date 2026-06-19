Топливо в Латвии дешевеет: бензин и дизель упали в цене на всех крупнейших АЗС

Самая низкая цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K в понедельник составляла 1,767 евро за литр, а в пятницу - 1,764 евро за литр, что примерно на 0,2% меньше. Самая низкая цена дизельного топлива на АЗС Circle K Latvia составила в пятницу 1,734 евро за литр, что на 2 цента или на 1,1% меньше, чем в понедельник - 1,754 евро за литр. Руководитель топливной категории Circle K Latvia Гатис Титов пояснил, что тенденция снижения цен на топливо наблюдается уже с начала мая, а на этой неделе оно стало "более ощутимым".