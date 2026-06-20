В Лиепае жителей призвали не кормить чаек и ворон возле жилых домов - иначе штраф
Лиепайская дума призывает жителей отказаться от подкармливания чаек, ворон и других диких птиц возле многоквартирных домов. По мнению специалистов, это провоцирует скопление птиц, загрязнение дворов и конфликты с жителями.
Одновременно жителей призывают тщательно закрывать крышки мусорных контейнеров, чтобы сократить доступные для птиц источники пищи в городской среде.
Самоуправление время от времени получает жалобы жителей на неудобства, создаваемые чайками и воронами во дворах многоквартирных домов. Чаще всего люди указывают на грязь, загрязнение фасадов зданий, балконов и автомобилей, а также на разбрасывание мусора из контейнеров.
При этом наблюдается, что часть жителей регулярно подкармливает птиц, выбрасывая хлеб и другие продукты питания во дворы, на газоны или из окон. Хотя такие действия часто совершаются из лучших побуждений, они создают дополнительные источники пищи и способствуют скоплению чаек и ворон рядом с жилыми домами, поясняют в самоуправлении.
Орнитологи и исследователи природы указывают, что дикие птицы не нуждаются в дополнительном кормлении со стороны человека. Чайки и вороны хорошо приспособились к жизни в городе и способны самостоятельно находить необходимую пищу. Регулярное подкармливание изменяет естественное поведение птиц, способствует их концентрации возле жилых домов и увеличивает количество конфликтов между людьми и птицами.
Самоуправление напоминает, что выбрасывание продуктов питания и пищевых отходов вне специально предназначенных для этого мест сбора мусора, независимо от цели, в том числе для кормления птиц, считается выбрасыванием отходов в окружающую среду в непредназначенном для этого месте. За такие действия должностные лица самоуправления могут начать процесс об административном правонарушении.
Чтобы информировать жителей и сократить случаи подкармливания птиц возле жилых домов, Лиепайское самоуправление подготовило информационный плакат «Пожалуйста, не кормите птиц возле здания». Плакат доступен для скачивания на сайте самоуправления. Самоуправление призывает управляющих многоквартирными домами, товарищества собственников квартир и жителей размещать этот плакат в подъездах, возле входов, на информационных стендах или на территориях площадок для мусорных контейнеров.