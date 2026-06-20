В Лиепае жителей призвали не кормить чаек и ворон возле жилых домов - иначе штраф

При этом наблюдается, что часть жителей регулярно подкармливает птиц, выбрасывая хлеб и другие продукты питания во дворы, на газоны или из окон. Хотя такие действия часто совершаются из лучших побуждений, они создают дополнительные источники пищи и способствуют скоплению чаек и ворон рядом с жилыми домами, поясняют в самоуправлении.