15 000 евро за лучшую идею: в Риге перестроят Привокзальную площадь и павильон

«Привокзальная площадь и ее окрестности — одна из стратегически наиболее важных территорий центра Риги, где ежедневно пересекаются транспорт, бизнес, торговля, услуги и общественная жизнь города. Долгосрочное видение Linstow для этой части города связано с развитием Центрального делового района Риги — современной, многофункциональной и устойчивой городской среды, в которой мобильность, рабочая среда, доступность услуг и качественное общественное пространство дополняют друг друга. Этим конкурсом эскизных проектов мы хотим найти решение, которое упорядочило бы конкретный павильон и прилегающую к нему территорию, одновременно укрепляя Привокзальную площадь как одну из визитных карточек Риги», — указывает председатель правления SIA Linstow Фроде Гренволд.