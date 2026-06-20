15 000 евро за лучшую идею: в Риге перестроят Привокзальную площадь и павильон
В центре Риги хотят по-новому обустроить одно из самых заметных мест у вокзала. Для Привокзальной площади и павильона рядом с ней объявлен архитектурный конкурс с призовым фондом 15 000 евро.
Продолжая способствовать развитию Центрального делового района Риги, SIA Linstow в сотрудничестве с Латвийским союзом архитекторов с 19 июня по 14 сентября 2026 года объявляет открытый конкурс эскизных проектов «Развитие павильона и Привокзальной площади в Риге, на Привокзальной площади, 4, и улице 13 Января, 2A».
«Привокзальная площадь и ее окрестности — одна из стратегически наиболее важных территорий центра Риги, где ежедневно пересекаются транспорт, бизнес, торговля, услуги и общественная жизнь города. Долгосрочное видение Linstow для этой части города связано с развитием Центрального делового района Риги — современной, многофункциональной и устойчивой городской среды, в которой мобильность, рабочая среда, доступность услуг и качественное общественное пространство дополняют друг друга. Этим конкурсом эскизных проектов мы хотим найти решение, которое упорядочило бы конкретный павильон и прилегающую к нему территорию, одновременно укрепляя Привокзальную площадь как одну из визитных карточек Риги», — указывает председатель правления SIA Linstow Фроде Гренволд.
Территория конкурса находится в главном транспортном узле Риги и в сердце Центрального делового района Риги — в части города, где сосредоточены важные объекты транспортной, офисной, торговой, сервисной и общественной инфраструктуры. С развитием инфраструктуры Rail Baltica эта территория приобретает все большее значение как современный мультимодальный транспортный и городской центр балтийского масштаба. Она также является важной частью территории, включенной в недавно завершенное Департаментом городского развития Рижской думы масштабное исследование «Предварительное исследование развития улицы 13 Января и общественного пространства». Материалы и рекомендации этого исследования участникам конкурса предлагается использовать при подготовке своих предложений.
Общая площадь территории реализации конкурса эскизных проектов составляет около 1850 м², а территория исследования достигает почти 10 000 м². Участникам предлагается представить решение, которое объединит коммерчески жизнеспособное использование павильона с качественным и удобным для людей общественным пространством, понятной организацией пешеходных потоков, устойчивыми решениями благоустройства и узнаваемой архитектурной идентичностью в городской среде.
Конкурс пройдет с 19 июня по 14 сентября 2026 года. Общий призовой фонд составляет 15 000 евро: победителю, занявшему первое место, предусмотрено 7500 евро, за второе место — 5000 евро, за третье — 2500 евро.
Эскизные предложения необходимо подать до 16:00 14 сентября 2026 года в Латвийский союз архитекторов по адресу: улица Торня, 11, Рига. Победителя конкурса пригласят на переговорную процедуру по разработке строительного проекта конкурсного объекта и авторскому надзору.