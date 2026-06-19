В Латвии может стать на один город больше

Один из крупнейших населенных пунктов Латвии, который до сих пор официально считается селом, может вскоре получить новый статус. Бывший министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс сообщил, что вместе с коллегами внес в Сейм предложение о присвоении Царникаве городских прав.