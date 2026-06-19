В Латвии может стать на один город больше
Царникава уже давно напоминает полноценный городок возле Риги: тысячи жителей, развитая инфраструктура, железнодорожное сообщение и активное строительство. Не пора ли получить официальный статус?
Один из крупнейших населенных пунктов Латвии, который до сих пор официально считается селом, может вскоре получить новый статус. Бывший министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс сообщил, что вместе с коллегами внес в Сейм предложение о присвоении Царникаве городских прав.
«Сегодня вместе с коллегами мы подали в Сейм предложение предоставить права города одному из крупнейших сел Латвии — Царникаве. Царникава растет и развивается — сейчас здесь уже более 5000 жителей!» — написал министр в Facebook.
Инициатива выглядит закономерной. Согласно латвийскому законодательству, если в селе проживает более 5000 постоянных жителей, самоуправление должно инициировать вопрос о присвоении ему статуса города.
За последние годы в Царникаве значительно выросло количество жителей, активно строится новое жилье, развиваются инфраструктурные проекты и транспортное сообщение. Через Царникаву проходит железнодорожная линия Рига — Скулте, а близость к морю делает населенный пункт одним из самых привлекательных мест для жизни в окрестностях столицы.