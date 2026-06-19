В Латвии может стать на один город больше
Фото: LETA
Skrējēji "Nordea" Rīgas maratona 5 km distancē.
В Латвии

В Латвии может стать на один город больше

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Otkrito.lv

Царникава уже давно напоминает полноценный городок возле Риги: тысячи жителей, развитая инфраструктура, железнодорожное сообщение и активное строительство. Не пора ли получить официальный статус?

Один из крупнейших населенных пунктов Латвии, который до сих пор официально считается селом, может вскоре получить новый статус. Бывший министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс сообщил, что вместе с коллегами внес в Сейм предложение о присвоении Царникаве городских прав.

«Сегодня вместе с коллегами мы подали в Сейм предложение предоставить права города одному из крупнейших сел Латвии — Царникаве. Царникава растет и развивается — сейчас здесь уже более 5000 жителей!» — написал министр в Facebook.

Инициатива выглядит закономерной. Согласно латвийскому законодательству, если в селе проживает более 5000 постоянных жителей, самоуправление должно инициировать вопрос о присвоении ему статуса города.

За последние годы в Царникаве значительно выросло количество жителей, активно строится новое жилье, развиваются инфраструктурные проекты и транспортное сообщение. Через Царникаву проходит железнодорожная линия Рига — Скулте, а близость к морю делает населенный пункт одним из самых привлекательных мест для жизни в окрестностях столицы.

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