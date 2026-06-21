Арнис Кактиньш: Америка больше не хочет быть бесплатным защитником и "старшим братом" Европы

По его словам, европейцы долгое время воспринимали американскую поддержку как нечто само собой разумеющееся. «Совершенно естественным считалось, что европейцы могут рассчитывать на помощь США как на помощь старшего брата. Мол, что мы сами можем? Сами мы ничего не можем», — отметил эксперт.