Арнис Кактиньш: Америка больше не хочет быть бесплатным защитником и "старшим братом" Европы
Американцы все чаще задаются вопросом, почему именно они должны оплачивать безопасность Европы. По мнению социолога Арниса Кактиньша, эпоха, когда США безоговорочно играли роль нашего "старшего брата", подходит к концу.
В Европе десятилетиями существовало представление, что Соединенные Штаты Америки всегда придут на помощь в случае угрозы безопасности. Однако сегодня этот подход стремительно меняется. Такое мнение в эфире программы «Ziņu tops» на TV24 высказал социолог и директор SKDS Арнис Кактиньш.
По его словам, европейцы долгое время воспринимали американскую поддержку как нечто само собой разумеющееся. «Совершенно естественным считалось, что европейцы могут рассчитывать на помощь США как на помощь старшего брата. Мол, что мы сами можем? Сами мы ничего не можем», — отметил эксперт.
Кактиньш считает, что снижение уверенности европейцев в безусловной поддержке Вашингтона может стать полезным стимулом для развития собственной обороны. Он напомнил, что согласно последним опросам лишь около 11% жителей уверены, что США в случае необходимости обязательно придут Европе на помощь. По мнению социолога, многие в Европе склонны объяснять жесткую риторику Вашингтона исключительно личностью Дональда Трампа, однако причины гораздо глубже.
«Это не только потому, что Трамп такой своеобразный человек. США посылают Европе вполне конкретный сигнал: давайте, европейцы, сами больше тратьте на свои военные бюджеты», — подчеркнул он.
Арнис Кактиньш обратил внимание на то, что Соединенные Штаты десятилетиями расходовали крупнейшие в мире суммы на оборону, что обеспечило им статус ведущей военной державы. Однако одновременно это привело к огромным бюджетным дефицитам, которые невозможно наращивать бесконечно. Именно поэтому, считает эксперт, американцы все чаще задают неудобный вопрос своим европейским союзникам.
«Во многих сферах Европа любит подчеркивать: у нас лучше здравоохранение, лучше социальная система, лучше то и это. Тогда возникает вопрос: по какой причине мы должны брать в долг деньги, создавать бюджетные дефициты и накапливать горы оружия, чтобы защищать европейцев?» — пересказал он логику американской стороны.
Кактиньш привел и более резкую формулировку настроений, которые сегодня можно услышать в США: «Давайте, европейцы, открывайте свои кошельки сами. Иначе получается странно: вы рассказываете нам, что у вас здравоохранение лучше, чем в Америке, а за безопасность почему-то должны платить мы».
По мнению эксперта, происходящее не означает отказа США от союзнических обязательств. Скорее речь идет о попытке добиться более равномерного распределения расходов между партнерами по НАТО. В перспективе это может подтолкнуть европейские страны к большей самостоятельности и ответственности за собственную безопасность.