В латвийском городе с дорогой недвижимостью построят доступное жилье. Но пустят в него только избранных
В рамках программы «Арендное жилье для специалистов Латвии» в Цесисе к 2030 году на улице Фестиваля, 45, планируется построить 100 квартир с доступной арендной платой. Проект реализуется в сотрудничестве с Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) и Министерством финансов Латвии.
Новое жилье предназначено для специалистов, определенных самоуправлением, и должно способствовать развитию края, а также созданию качественной среды для молодых семей.
Правительство запустило программу в ответ на нехватку современных и качественных квартир. Это один из крупнейших проектов развития жилья по этой модели в Латвии, который VNĪ реализует совместно с самоуправлениями и частным сектором.
В Цесисе проживает 15 812 человек. По словам председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса, большая часть жилого фонда города состоит из старых зданий — исторической застройки и домов советского периода. Спрос на жилье уже много лет превышает предложение, а стоимость аренды и покупки квартир приближается к уровню рижских микрорайонов. Несмотря на появление новых жилых проектов, современных квартир для молодых специалистов по-прежнему не хватает.
«Любой новый дом — это ценность для города и вклад в экономику. После 25 лет эксплуатации дом перейдет в собственность самоуправления, которое сможет решать, продолжать ли сдавать квартиры в аренду или продавать их», — отметил Розенбергс.
Всего в рамках первой очереди программы планируется построить 1290 квартир: 150 в Тукумсе, 140 в Екабпилсе, 100 в Цесисе, 48 в Гулбене, 120 в Даугавпилсе и 732 в Риге.
Частный партнер будет отвечать за проектирование, строительство, финансирование, обслуживание и управление объектами. Государственная поддержка позволит удерживать арендную плату на доступном уровне в соответствии со средними доходами жителей конкретного самоуправления. После завершения срока партнерства дома и земельные участки полностью перейдут в собственность самоуправлений.
Параллельно VNĪ готовит вторую очередь программы. В нее могут войти проекты строительства арендного жилья в Сигулде, Резекне, Кулдиге, Олайне, Кекаве, Смилтене, Айзкраукле, Алуксне, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Риге, Гулбене и Ливани.