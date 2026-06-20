В латвийском городе с дорогой недвижимостью построят доступное жилье. Но пустят в него только избранных

В Цесисе проживает 15 812 человек. По словам председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса, большая часть жилого фонда города состоит из старых зданий — исторической застройки и домов советского периода. Спрос на жилье уже много лет превышает предложение, а стоимость аренды и покупки квартир приближается к уровню рижских микрорайонов. Несмотря на появление новых жилых проектов, современных квартир для молодых специалистов по-прежнему не хватает.