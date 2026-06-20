Жительница Бауски обратилась к президенту, премьеру и министрам: "Государство теряет веру своих людей"

Особое внимание автор уделяет ситуации вокруг Пилсрундальской средней школы. Она напоминает, что еще в апреле в старших классах школы обучалось 44 ученика при минимально необходимом количестве 30 человек. Однако затем были изменены требования к числу учащихся. «Не потому, что исчезли дети. Не потому, что исчезли учителя. Не потому, что исчезло желание учиться. А потому, что было принято решение увеличить необходимое число учеников с 30 до 60».