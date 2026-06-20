Жительница Бауски обратилась к президенту, премьеру и министрам: "Государство теряет веру своих людей"
Жительница Бауски Кристине опубликовала открытое обращение к руководству Латвии, в котором заявила, что закрытие сельских школ и сокращение услуг подрывают веру людей в будущее страны и ускоряют отток населения из регионов.
Жительница Бауски Кристине опубликовала в социальных сетях открытое письмо, адресованное президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, премьер-министру Андрису Кулбергсу и министру образования Илзе Индриксоне. В нем она выразила обеспокоенность судьбой латвийских регионов, реформой школьной сети и продолжающимся оттоком жителей из сельской местности.
Автор начинает письмо с воспоминаний о трагических страницах истории страны. Она пишет, что ее семья пережила депортации, вынужденное переселение и годы беженства, поэтому особенно остро воспринимает происходящее сегодня. При этом, по словам Кристине, сейчас в латвийской глубинке происходит «тихий уход» людей.
«Не громкий и не драматичный — но именно поэтому еще более болезненный. Это уход без возвращения, тихий и добровольный».
Она отмечает, что люди покидают свои дома не из-за одного крупного решения, а из-за множества мелких обстоятельств: школа оказывается дальше от дома, работу приходится искать в другом месте, а будущее все чаще связывают с жизнью за пределами родного края. «Они уходят потому, что начинают терять веру в то, что Латвии они нужны».
По мнению автора, подобные потери невозможно измерить статистикой.
«Это потеря веры народа в свое государство. Государство может пережить бедность. Государство может пережить кризисы. Государство может пережить войны. Но государство не может пережить момент, когда его люди перестают верить, что здесь есть будущее».
В письме Кристине приводит примеры из разных регионов страны. Она пишет, что в Латгале все чаще можно увидеть пустующие дома и заброшенные дворы, в Селии дети вынуждены прощаться со своими школами, в Видземе жителям становится все сложнее добираться до образовательных учреждений и услуг, а в Курземе исчезновение даже небольших объектов инфраструктуры воспринимается как сигнал дальнейшего угасания жизни.
По ее словам, во всех регионах повторяется одна и та же история:
«Исчезновение села начинается не с пустой деревни. Оно начинается с одной исчезнувшей услуги. Одной закрытой школы. Одной семьи, которая говорит: “Может быть, нам стоит уехать”».
Особое внимание автор уделяет ситуации вокруг Пилсрундальской средней школы. Она напоминает, что еще в апреле в старших классах школы обучалось 44 ученика при минимально необходимом количестве 30 человек. Однако затем были изменены требования к числу учащихся. «Не потому, что исчезли дети. Не потому, что исчезли учителя. Не потому, что исчезло желание учиться. А потому, что было принято решение увеличить необходимое число учеников с 30 до 60».
Кристине считает несправедливым стремление адаптировать латвийскую школьную сеть к международной статистической методике DEGURBA. По ее мнению, школа в сельской местности — это не просто место получения знаний, а один из ключевых факторов сохранения жизни в регионе.
«Там, где есть школа, чаще остаются семьи. Там, где есть семьи, появляются предприятия. Там, где есть дети, есть рабочая сила и жизнь».
Автор задается вопросом, достаточно ли власти оценивают долгосрочные последствия решений о реорганизации и закрытии школ для сел, семей и местной экономики.
В завершение обращения Кристине приглашает руководителей страны лично увидеть повседневную жизнь сельских жителей. «Приезжайте утром, когда ребенок еще сонный надевает куртку, берет рюкзак и вместе с родителями идет к обочине дороги. Попробуйте на общественном транспорте вовремя добраться до городской школы». Она призывает чиновников проехать по тем же грунтовым дорогам, которыми ежедневно пользуются сельские дети, и только после этого решать, является ли сельская школа лишь статьей расходов бюджета.
«Патриотизм рождается там, где ребенок чувствует себя своим. На своей земле. В своем селе. В своем дворе. В своей школе».
Завершая письмо, автор выразила надежду, что в руководстве страны есть люди, способные услышать жителей регионов. «Латвии нужен мудрый взгляд сердца — такой, который видит не только цифры и документы, но и глаза людей, тишину и боль, которые остаются после каждого решения».