Заплатите дважды! PTAC предупредил население Латвии о подозрительном интернет-магазине
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) и Европейский центр потребительской информации в Латвии (ECC Latvia) призывают жителей Латвии соблюдать осторожность при покупках на сайте Glowie.lv, который принадлежит литовской компании MB Graudera.
Потребители сообщают, что при оплате выбранного товара — фотоэпилятора — система сайта иногда показывает сообщение о неудавшемся платеже. Считая, что оплата не прошла, покупатели повторяют попытку оплаты или закрывают страницу, однако позже обнаруживают в банковской выписке двойные или даже многократные списания средств. В результате они получают два и более одинаковых устройства.
При обращении к продавцу с просьбой отменить ошибочные заказы покупатели получают отказ под предлогом того, что товар уже отправлен. После получения посылки потребители сталкиваются с чрезмерными требованиями и затрудненной коммуникацией со стороны продавца, что делает возврат товара и использование права на отказ сложным или практически невозможным.
Часть заявителей также указывает, что полученный фотоэпилятор не оправдал ожиданий, однако продавец отказывается принимать товар обратно. PTAC напоминает, что согласно законодательству о защите прав потребителей, если товар, приобретенный дистанционно, использовался хотя бы один раз сверх обычной проверки, возможной в обычном магазине, он теряет статус нового товара.
В таком случае потребитель несет ответственность за снижение стоимости товара, что дает продавцу законное право не возвращать всю уплаченную сумму. Поэтому при ошибочном заказе или намерении воспользоваться правом на отказ устройство не рекомендуется даже тестировать, нельзя снимать защитные пленки и повреждать упаковку.
Опыт показывает, что литовская компания не проявляет готовности решать споры ни напрямую с покупателями, ни через Европейский центр потребителей Литвы (ECC Lithuania), который совместно с ECC Latvia рассматривает эти трансграничные жалобы.
PTAC и ECC Latvia также предупреждают, что сайт Glowie.lv привлекает покупателей очень большими скидками — например, фотоэпиляторы предлагаются со скидкой до 70%. Однако подобные «мегаскидки» часто используются как психологический прием, чтобы заставить потребителя принять поспешное решение. Перед покупкой рекомендуется сравнить цены на аналогичные товары в других надежных интернет-магазинах.
Кроме того, на сайте отсутствует четкая информация о продавце — не указаны название компании, регистрационный номер и юридический адрес. Ведомства напоминают, что отсутствие прозрачных реквизитов является одним из первых признаков повышенного риска для покупателя.
Учитывая изложенное, PTAC и ECC Latvia призывают потребителей тщательно оценивать риски перед оформлением заказа на сайте Glowie.lv.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что PTAC предупредил покупателей и заблокировал два латвийских интернет-магазина.