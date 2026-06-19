Заплатите дважды! PTAC предупредил население Латвии о подозрительном интернет-магазине

Потребители сообщают, что при оплате выбранного товара — фотоэпилятора — система сайта иногда показывает сообщение о неудавшемся платеже. Считая, что оплата не прошла, покупатели повторяют попытку оплаты или закрывают страницу, однако позже обнаруживают в банковской выписке двойные или даже многократные списания средств. В результате они получают два и более одинаковых устройства.