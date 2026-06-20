Смена поколений в семейной медицине Латвии: молодые врачи выбирают регионы

"Молодые семейные врачи во многих аспектах профессиональной деятельности превосходят своих коллег, они лучше подготовлены. Чего им не хватает по сравнению с опытными коллегами, так это опыта - его еще нужно накопить. Однако база знаний есть, и в сочетании с энергией и энтузиазмом у молодых врачей есть потенциал для улучшения ситуации в сфере первичной медицины в сельских районах Латвии", - считает Ревалдс. Значительную роль играют также механизмы государственной и европейской поддержки. Например, компенсацию получают как семейные врачи, выходящие на пенсию и передающие свою практику, так и молодые врачи, которые ее принимают.