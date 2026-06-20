Смена поколений в семейной медицине Латвии: молодые врачи выбирают регионы
В латвийской семейной медицине — заметная смена поколений: молодые врачи возвращаются в регионы, развивают практики и внедряют новые услуги. Акция "Ищем хорошего семейного врача" показывает, что будущее первичной медицины становится увереннее.
В латвийской семейной медицине происходит смена поколений. Молодые врачи профессионально хорошо подготовлены, технически подкованы и все чаще выбирают для своей карьеры не только столицу, но и регионы. Это подтверждает и опыт лауреатов и номинантов акции "Ищем хорошего семейного врача", который наглядно демонстрирует возвращение на родину, перераспределение практик и развитие новых медицинских услуг за пределами крупных центров, сообщает Diena.
Кампания "Ищем хорошего семейного врача" проводится в Латвии уже 14 лет с целью отметить и наградить семейных врачей и медсестер, чей профессионализм, отзывчивость и гуманное отношение особенно высоко ценятся пациентами. Кампания организована журналом Veselība в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей и Veselības centrs 4.
Помимо основных номинаций, Veselības centrs 4 вручает молодому семейному врачу специальную премию в размере 2000 евро. Чтобы определить лауреата, председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс ежегодно посещает кандидатов, выдвинутых Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей, знакомится с их условиями работы, практикой, организацией ухода за пациентами и работой в местных сообществах.
В этом году на премию были номинированы четыре молодых семейных врача: Дита Граудоне из Мадлиены, Мадара Ласмане из Цесиса, Юрий Захаров из Даугавпилса и Санта Степиня из Энгуре, а лауреатом стала Дита Граудоне.
Визиты к кандидатам позволили Ревалдсу получить более широкое представление не только о работе конкретных врачей, но и о тенденциях в латвийской семейной медицине в целом. По его оценке, в этом секторе происходит позитивная смена поколений, что дает основания для оптимизма в отношении будущего семейной медицины как в городах, так и в регионах.
"Молодые семейные врачи во многих аспектах профессиональной деятельности превосходят своих коллег, они лучше подготовлены. Чего им не хватает по сравнению с опытными коллегами, так это опыта - его еще нужно накопить. Однако база знаний есть, и в сочетании с энергией и энтузиазмом у молодых врачей есть потенциал для улучшения ситуации в сфере первичной медицины в сельских районах Латвии", - считает Ревалдс. Значительную роль играют также механизмы государственной и европейской поддержки. Например, компенсацию получают как семейные врачи, выходящие на пенсию и передающие свою практику, так и молодые врачи, которые ее принимают.