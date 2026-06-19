Парк "Тарзан" в Лиепае
Парк расположен в одном из самых посещаемых мест города — рядом с детской игровой площадкой, баскетбольной площадкой Кристапса Порзингиса и ...
ФОТО: "Тарзан" теперь и в Лиепае - что известно о новом парке приключений у моря
Перед праздниками Лиго в Лиепае, в парке Юрмалас, открылся новый парк приключений Tarzāns, который дополнил предложение города в сфере активного отдыха и развлечений. Парк расположен в одном из самых посещаемых мест города — рядом с детской игровой площадкой, баскетбольной площадкой Кристапса Порзиньгиса и всего в нескольких шагах от Балтийского моря.
Открытие нового парка совпало со временем праздников Лиго, когда люди по всей Латвии выбирают провести выходные на природе, в кругу семьи и друзей. Tarzāna parks предлагает возможность дополнить традиционную праздничную атмосферу активным и увлекательным опытом в самом сердце приморской Лиепаи.
Новый парк приключений создан вокруг трехуровневой башни высотой 3, 6 и 9 метров. С каждого уровня начинается своя полоса препятствий с 12 элементами, рассчитанными на разные возрастные группы и разный уровень подготовки. Все трассы оснащены непрерывной системой безопасности, которая обеспечивает безопасное прохождение маршрута от старта до финиша.
Помимо трасс с препятствиями, посетителям доступен 50-метровый спуск с верхнего уровня башни, который завершается на специально построенной финишной платформе.
Tarzāna parks подходит детям с семи лет. Самые юные посетители могут пользоваться трассами первого и второго уровня, а с десяти лет доступны все три трассы и спуски.