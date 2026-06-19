ФОТО: "Тарзан" теперь и в Лиепае - что известно о новом парке приключений у моря

Открытие нового парка совпало со временем праздников Лиго, когда люди по всей Латвии выбирают провести выходные на природе, в кругу семьи и друзей. Tarzāna parks предлагает возможность дополнить традиционную праздничную атмосферу активным и увлекательным опытом в самом сердце приморской Лиепаи.