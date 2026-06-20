"За меня это никто не сделает": мама шестерых детей из Саулкрасты борется за будущее особенного сына

С Инесе мы встретились в Саулкрасты, где живет вся ее семья. На первый взгляд и не скажешь, что у этой молодой, энергичной и обаятельной женщины шестеро детей — Каспар, Вика, Роберт, Никола, Мартиньш и Оливер. Старшие уже работают и строят свою жизнь, но постоянно на связи с мамой. Младших сыновей она в данный момент растит одна.