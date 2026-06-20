"За меня это никто не сделает": мама шестерых детей из Саулкрасты борется за будущее особенного сына
Растить особенного ребенка очень сложно. В этой ситуации маме важно не терять надежды, не выгореть эмоционально и вовремя получить поддержку. Мама шестерых детей из Саулкрасты просит помощи для оплаты операции 8-летнему Оливеру.
С Инесе мы встретились в Саулкрасты, где живет вся ее семья. На первый взгляд и не скажешь, что у этой молодой, энергичной и обаятельной женщины шестеро детей — Каспар, Вика, Роберт, Никола, Мартиньш и Оливер. Старшие уже работают и строят свою жизнь, но постоянно на связи с мамой. Младших сыновей она в данный момент растит одна.
Самому маленькому, Оливеру, — 8 лет. С рождения из-за родовой травмы у него большие проблемы со здоровьем, диагноз — аутизм и отставание в речи, инвалидность. Обычные методы и терапия не помогают. Нужна помощь для оплаты трансплантации стволовых клеток в клинике Словакии — это может значительно улучшить здоровье мальчика.
Как все началось
Ничто не предвещало беды, вспоминает Инесе. Роды прошли нормально. Но на второй день на голове ребенка с левой стороны обнаружили большую гематому. Частично скопление крови врачам удалось убрать, но гематома снова проявилась. Так их и выписали домой. Инесе понимала, что у сына была родовая травма, но врачи не придали этому значения.
Мама волновалась за последствия, но доказать что-либо в тот момент было нереально. А главное — не было на это ни сил, ни времени: нужно было заниматься новорожденным и остальными детьми.
До полутора лет в принципе все с малышом было нормально. Но потом мама стала замечать тревожные признаки. Оливер отставал в развитии, не развивалась речь. Инесе — мама опытная. Она знала, что часто мальчики начинают говорить позже, но к специалистам все же обратилась.
После долгих обследований, визитов к неврологу и детскому психиатру Оливеру поставили диагноз «аутизм и задержка речевого развития». Мальчику дали инвалидность.
И началась постоянная реабилитация в течение нескольких лет — физиотерапия, логопед, бассейн, лошади. Инесе старалась использовать любые возможности, искала доступные варианты. На занятия и консультации они ездили даже в соседние города: канистерапия (занятия с собаками) проходила в Цесисе, АВА-терапия — в Айнажи. К остеопату пришлось ехать в Мадону — там была свободная запись, на ультрасонографию — в Талси, а к неврологу — вообще в Литву. «Кто ищет, тот найдет», — смеется Инесе. Она очень упорная и ответственная.
Им также повезло попасть в два реабилитационных проекта, оплаченных самоуправлением, — в Цесисе и Саулкрасты. А специализированный садик Оливеру выделили в Лимбажи.
«За меня это никто не сделает»
Трудно даже представить, сколько километров ежедневно «наматывала» мама, чтобы дать ребенку максимально возможную реабилитацию.
«Кручусь как белка в колесе, — грустно улыбается Инесе. — Я, конечно, оптимистка по жизни. Но часто просто руки опускаются. Я даже к психологу ходила. Однако ничего не поделаешь — нужно вставать и идти. За меня это никто не сделает».
Времени на себя у Инесе совсем нет. День расписан по минутам: подъем, завтрак, сборы, развоз младших по школам, работа по дому, занятия с Оливером, магазин, стирка, готовка, уборка, снова занятия с Оливером, снова в школу за детьми и опять занятия. Ну а по вечерам она работает — убирает административные помещения в мэрии Саулкрасты.
«Но я никогда не жалела, что у меня такая большая семья. Наоборот — радуюсь, хоть и тяжело. У нас все дружные: если кому-то нужна помощь, обязательно поддержат».
А еще Инесе окончила курсы соцработников и в июле получит диплом. Это работа на будущее и ее призвание.
«Раньше я тоже, как и все, ждала чудес. Но чудеса не случаются, если сам над этим не работаешь, не меняешься изнутри. Надо работать над собой и верить в лучшее», — говорит она.
Главное — не останавливаться
Оливер — умный мальчик, он все понимает, любит смотреть мультики с песнями, листать книжку про алфавит, знает буквы, обожает цифры. А еще ему нравится плавать и кататься на лошадках — мама возит его на занятия, и это очень полезно для нервной системы. Его любимых лошадок зовут Раса и Элия. А дома у них живет огромная собака Белла — настоящий друг Оливера.
Такие диагнозы, как аутизм, во многом непредсказуемы и очень индивидуальны. Но если регулярно заниматься, шаг за шагом улучшения происходят. Главное — не останавливаться.
Сейчас наблюдается прогресс в развитии речи, у Оливера в запасе есть несколько слов — он может, например, попросить воды, а вечером обязательно: «булку с шоколадным кремом» — это уже стало ритуалом перед сном. Благодаря регулярной реабилитации у него есть все базовые навыки.
«Но самая большая проблема — сильные приступы гнева и агрессии, возникающие, когда он чего-то не понимает, не может выразить то, что хочет, или не получает желаемого. Эти ситуации эмоционально тяжелы и для самого Оливера, и для всех нас», — говорит Инесе.
Негативизм при аутизме — это не капризы, а защитная реакция на нарушение привычного уклада или сенсорную перегрузку. Обычно ребенок «уходит в себя», проявляет агрессию, не идет на контакт.
Во время приступов агрессии Оливер может швырять предметы, истерично кричать, бить себя по голове. АВА-терапия и другие методы здесь не помогают. Если Оливеру не нравятся занятия или он попадает в незнакомое место, то мальчик не идет на контакт и может даже не выйти из машины.
Родителям особенных детей постоянно нужно принимать решения: какие способы коррекции применять, кому верить и от чего отказываться. Информацию им обычно приходится искать самим — в интернете, у других мам, где угодно.
У каждого из таких родителей — свой уникальный опыт, потому что нет двух детей с одинаковым набором симптомов, несмотря на идентичный диагноз. Мама готова делать даже невозможное, чтобы как-то помочь сыну и чтобы ее сердце не сжималось каждый раз при мыслях о том, что будет с ним дальше.
Тщательно изучив тему в интернете, Инесе нашла информацию о методе терапии стволовыми донорскими клетками (МСК) в клинике Словакии. Этот метод используют для уменьшения импульсивности, приступов гнева и проблем поведения у детей с нарушениями развития.
Пересадка стволовых клеток может помочь ребенку стать более спокойным, регулировать эмоции и легче общаться с окружающими. После такой терапии у детей улучшались концентрация внимания, сон и эмоциональное состояние, росла речевая активность, снижались тревога и раздражительность.
Это дорого. Общая стоимость операции по пересадке клеток в клинике Словакии — 13 000 евро. Лечение состоит из трех этапов — трех поездок в клинику Blue Horizon в город Малацки (примерно в 35 км от Братиславы). Такая сумма маме большой семьи совсем не под силу. Но это реальный шанс для Оливера выйти из его «зазеркалья» и жить нормальной жизнью. Мама очень в это верит. Ей нужна помощь. Каждый евро и каждый звонок, собранные вместе, могут изменить судьбу мальчика и подарить его маме надежду.
Как помочь
В рамках акции «Зеленой лампы» для Оливера работает телефон помощи – 90006384. Стоимость звонка – 1,42 евро.
Счет помощи открыт для Оливера Васкиса в благотворительном фонде BeOpen. С денег на счету не делаются никакие отчисления.
Labdarības fonds BeOpen
Reģ.Nr. 50008218201
Konta Nr. Konta nr. LV54CBBR1123215501070
Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Oliveram Vaskim