Трое мужчин обворовывали ювелирные магазины в Риге и Сигулде: полиция раскрыла схему
В Риге и Сигулде задержана группа серийных воров: трое мужчин, уже судимых ранее, обчищали ювелирные магазины, отвлекая продавцов. Полиция раскрыла цепочку краж и проверяет их связь с другими преступлениями.
Мужчины действовали в группе и подозреваются в кражах ювелирных изделий и попытке кражи денег из сейфа и кассового аппарата. Днем 2 мая, пока один мужчина отвлекал внимание продавщицы, второй вошел в подсобное помещение магазина и пытался совершить кражу из сейфа и кассового аппарата. Однако ему помешал владелец магазина, после чего оба злоумышленника сбежали.
В тот же день примерно через полчаса в ювелирном магазине в Старой Риге двое мужчин украли два золотых кольца. 19 мая в полиции была зарегистрирована кража из ювелирного магазина в Сигулде. Отвлекая внимание продавщицы, группа мужчин украла два кольца.
27 мая за совершенные в Риге кражи были задержаны мужчины 1990 и 1992 годов рождения.
Также было установлено, что задержанный 1992 года рождения совершил кражу в Сигулде вместе с другим мужчиной 1992 года рождения. Третьего мужчину стражи порядка также задержали в тот же день. Все задержанные уже имеют судимости за совершение различных преступлений, в том числе за кражи.
По факту краж в Риге и Сигулде начаты уголовные процессы, в рамках которых продолжается расследование. Полиция проверяет причастность задержанных и к другим подобным преступлениям.
К одному из задержанных на время следствия применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а его напарник ранее уже был объявлен в розыск в связи с другим преступлением, за которое был приговорен к тюремному заключению.
К третьему мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.