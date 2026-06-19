Трое мужчин обворовывали ювелирные магазины в Риге и Сигулде: полиция раскрыла схему

Мужчины действовали в группе и подозреваются в кражах ювелирных изделий и попытке кражи денег из сейфа и кассового аппарата. Днем 2 мая, пока один мужчина отвлекал внимание продавщицы, второй вошел в подсобное помещение магазина и пытался совершить кражу из сейфа и кассового аппарата. Однако ему помешал владелец магазина, после чего оба злоумышленника сбежали.