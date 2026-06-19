ФОТО: мед, сыр, корзины и запах Лиго - как выглядит Травяной базарчик на Домской площади

Латвия готовится к одной из самых коротких и самых атмосферных ночей года — Лиго. По традиции к празднику украшают дома зеленью и венками, на стол ставят пиво, Янов сыр и другие угощения, а саму ночь проводят у костров — с песнями, танцами и встречей рассвета.