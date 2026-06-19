Травяной базарчик на Домской площади (19.06.2026)
19 июня, в преддверии Лиго, на Домской площади работал Травяной базарчик.
ФОТО: мед, сыр, корзины и запах Лиго - как выглядит Травяной базарчик на Домской площади
В самом центре Старой Риги сегодня с утра — запах меда, свежей выпечки, копченостей и летних трав. На Домской площади проходит традиционный Травяной базарчик, где перед Лиго можно купить почти все для праздника: от Янова сыра и меда до венков, льняной одежды, плетеных корзин и керамики.
Латвия готовится к одной из самых коротких и самых атмосферных ночей года — Лиго. По традиции к празднику украшают дома зеленью и венками, на стол ставят пиво, Янов сыр и другие угощения, а саму ночь проводят у костров — с песнями, танцами и встречей рассвета.
Одно из главных мест предпраздничной торговли в Риге — Домская площадь. 19 июня здесь с 9:00 до 19:00 проходит Травяной базарчик. Уже с утра площадь заполнили белые торговые палатки, длинные ряды прилавков и посетители, которые выбирают продукты, подарки и праздничные украшения.
На ярмарку приехали фермеры, домашние производители и ремесленники из разных регионов Латвии. На прилавках можно увидеть мед, восковые свечи, домашний хлеб, пироги, сладости, копчености, сыры, сушеные ягоды, ягодные вина, сидр, керамику, деревянную посуду, льняные изделия, украшения и сувениры ручной работы.
Особое место занимают продукты, без которых трудно представить Лиго. На базарчике продают разные виды сыра, мед, домашнюю выпечку, хлеб, мясные изделия и сладости. Есть и товары для праздничного стола, и подарки, и вещи, которые создают настроение летнего солнцестояния.
Среди ремесленных изделий — плетеные корзины разных размеров, керамическая посуда, деревянные ложки, текстиль, льняная одежда, фартуки, блузы, головные уборы и украшения. Многие палатки оформлены зеленью, цветами и элементами народного стиля, что делает атмосферу еще более близкой к Лиго.