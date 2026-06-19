В британском зоопарке незнакомец с ментальными особенностями сбросил 3-летнего мальчика в вольер к крокодилам
3-летний мальчик подвергся нападению как минимум одного крокодила после того, как незнакомец с особенностями развития сбросил его в вольер к рептилиям в британском зоопарке. Подозреваемый уже отпущен из-под стражи.
30-летний подозреваемый из Норфолка, который не был знаком с жертвой, был задержан на месте преступления по подозрению в покушении на убийство. Однако сегодня полиция сообщила, что менее чем через 24 часа после нападения мужчина был отпущен под залог до 18 сентября, так как детективы признали его «непригодным для допроса». По словам нескольких местных жителей, нападавший является мужчиной с ментальной инвалидностью, который находился в зоопарке в рамках организованной поездки в сопровождении как минимум двух опекунов, сообщает Daily Mail.
Едва сдерживая слезы, очевидцы рассказали, что видели ребенка с переломами руки и таза до того, как «героическая» жена владельца зоопарка прыгнула внутрь, чтобы спасти его из пасти животных.
Малыш находился на приподнятом смотровом помосте и рассматривал около 15 крокодилов и аллигаторов, когда мужчина, судя по всему, перебросил его через защитное ограждение, и ребенок пролетел около 4,5 метров вниз, оказавшись внутри вольера. Сообщается, что после падения на бетонную поверхность ребенок скатился в воду, где на него напал как минимум один крокодил.
В вольере находилось более десятка крокодилов и аллигаторов, включая двух крупных нильских крокодилов по кличке Ромео и Каддлс. Длина обоих составляет от 2,7 до 3,3 метра, а вес самца Ромео достигает 220 кг.
Представитель полиции Кембриджшира заявил в пятницу утром: «Трехлетний мальчик из Кембриджшира остается в больнице Адденбрук в критическом, но стабильном состоянии после вчерашнего инцидента в зоопарке Johnsons of Old Hurst. 30-летний мужчина из Норфолка, арестованный по подозрению в покушении на убийство, отпущен под залог, пока детективы из отдела по расследованию особо тяжких преступлений проводят дальнейшие следственные действия. Мужчина, который не был знаком с пострадавшим, признан непригодным для допроса. Сотрудники полиции были вызваны в зоопарк службой скорой помощи в 13:24 после сообщений о том, что трехлетний мальчик получил серьезные травмы. Ребенок, пострадавший внутри вольера, был вытащен сотрудниками зоопарка. Ему оказали медицинскую помощь на месте, после чего доставили в больницу».
Этот инцидент пугающе напоминает случай в лондонской галерее "Тейт Модерн" в 2019 году, когда шестилетний французский турист был сброшен с открытой смотровой площадки. Мальчик каким-то образом выжил после падения с высоты около 30 метров, но получил травмы, изменившие всю его жизнь. Психически неуравновешенный подросток Джонти Брейвери в 2020 году был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания 15 лет за покушение на убийство. Сейчас он содержится в Бродмуре — психиатрической больнице строгого режима в Беркшире.
Крис Ньюман (67 лет), директор Национального центра благополучия рептилий, который ранее размещал крокодилов в этом зоопарке и сам бывал внутри вольера, отметил: «Если ребенок упал рядом с крокодилом, я абсолютно точно ожидаю, что животное среагирует и сделает выпад. Местные крокодилы невероятно сытые, поэтому я не думаю, что они стали бы есть ребенка, но крокодил укусит, если кто-то упадет прямо на него или рядом. В этом и заключается главная опасность — у них мощнейший укус. Даже простой "исследовательский" укус может стать катастрофическим. Но у меня есть подозрение, что основные травмы были вызваны именно падением с высоты на бетон».
Он также добавил: «Туда невозможно упасть случайно или если вас просто толкнули — человека нужно было именно намеренно швырнуть».
Крис высказался и о совладелице зоопарка Трейси Джонсон, которая, как сообщается, прыгнула в вольер для спасения мальчика: «Зная Трейси, я ничуть не удивлен ее поступку — именно так она бы и поступила. Она очень смелая и отважная женщина. Это настоящий героизм. Она очень сильная личность. Я понимаю, как это было тяжело. Там высота около 5 метров, так что спуститься туда настолько быстро и спасти ребенка — это невероятный акт храбрости».
Ньюман рассказал, что этот туристический объект — семейный бизнес, в котором участвуют «мама, папа, двое сыновей и невестка». По его словам, вольер был настолько безопасным, что ребенок мог оказаться внутри только в том случае, если его туда намеренно забросили: «Это большой тропический павильон с приподнятым помостом, который находится примерно в 5 метрах над землей. Крокодилы находятся внизу, а помост идет по всему периметру и оборудован вертикальными и горизонтальными защитными барьерами». Он назвал это место «фантастическим зоопарком», где «безопасность посетителей является огромной частью работы».
Сегодня утром местный житель, живущий неподалеку от зоопарка, рассказал:
«Трейси и остальные сотрудники проявили невероятную смелость. Они сохраняли полное спокойствие. Она спустилась в вольер и смогла быстро спасти маленького мальчика, прежде чем крокодилы успели причинить ему серьезный вред. И она, и Энди — очень опытные и ответственные смотрители, и они глубоко потрясены случившимся».
Трейси управляет зоопарком вместе со своим мужем Энди, который вчера вечером заявил, что их «мысли и молитвы находятся с мальчиком и его семьей». «Из уважения наш тропический павильон останется закрытым до дальнейшего уведомления. Остальная часть территории продолжит работу», — говорится в его заявлении.