В британском зоопарке незнакомец с ментальными особенностями сбросил 3-летнего мальчика в вольер к крокодилам

Крис Ньюман (67 лет), директор Национального центра благополучия рептилий, который ранее размещал крокодилов в этом зоопарке и сам бывал внутри вольера, отметил: «Если ребенок упал рядом с крокодилом, я абсолютно точно ожидаю, что животное среагирует и сделает выпад. Местные крокодилы невероятно сытые, поэтому я не думаю, что они стали бы есть ребенка, но крокодил укусит, если кто-то упадет прямо на него или рядом. В этом и заключается главная опасность — у них мощнейший укус. Даже простой "исследовательский" укус может стать катастрофическим. Но у меня есть подозрение, что основные травмы были вызваны именно падением с высоты на бетон».