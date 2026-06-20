"Не может быть": жительница Энгуре выиграла в лотерее сумму, в которую до сих пор не верит

В счастливый вечер 17 мая она уже собиралась ложиться спать, но решила все же купить один лотерейный билет. «В моментальных лотереях участвую время от времени. Просто ради удовольствия, хотя признаю, что билеты лотерей Simtgades и Senatnes покупаю еще и ради общественно полезной цели — мне нравится мысль, что мои деньги идут на стипендии для молодежи и сохранение Домского собора. Но в тот вечер мне на глаза попался Laimes pakavs. Я купила один билет в мобильном телефоне».