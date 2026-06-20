"Не может быть": жительница Энгуре выиграла в лотерее сумму, в которую до сих пор не верит
Жительница Энгуре, выигравшая в моментальной лотерее 250 000 евро, признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее. О крупном выигрыше знают лишь самые близкие, а значительную часть денег победительница решила направить на помощь своим детям.
«Я до сих пор не могу осознать», — говорит Инта из Энгуре, которая 17 мая выиграла в моментальной лотерее Laimes pakavs 250 000 евро.
«Деньги лежат у меня на счете, но в повседневной жизни я их не вижу, поэтому трудно поверить. Сейчас главное — поддержать детей», — говорит она.
О выигрыше знают только самые близкие. «Не хочется, чтобы завидовали. Понятно, что всех поддержать я не могу, — это было бы возможно, если бы я выиграла миллион. Мы не из богатых семей. Всего добились сами, своими руками».
На вопрос, когда она впервые купила лотерейный билет, Инта говорит — много лет назад, примерно тогда, когда началось SuperBingo. С тех пор она каждую неделю участвовала и по воскресеньям следила за игрой.
«Сначала я никогда ничего не выигрывала. Но интересно: с тех пор как начались проблемы со здоровьем, я заметила, что мне стало везти в лотереях. В прошлом году был крупный выигрыш, теперь снова».
В счастливый вечер 17 мая она уже собиралась ложиться спать, но решила все же купить один лотерейный билет. «В моментальных лотереях участвую время от времени. Просто ради удовольствия, хотя признаю, что билеты лотерей Simtgades и Senatnes покупаю еще и ради общественно полезной цели — мне нравится мысль, что мои деньги идут на стипендии для молодежи и сохранение Домского собора. Но в тот вечер мне на глаза попался Laimes pakavs. Я купила один билет в мобильном телефоне».
Открыв билет, она не сразу поняла, что произошло.
«Я вскочила, побежала к мужу — показываю, спрашиваю, что он там видит?! А он сразу спрашивает: не может ли это быть ошибкой? Позвали нашего ребенка, он посмотрел на билет и спокойно сказал: "Мама, все в порядке! Ты выиграла 250 000 евро!"»
Инта говорит, что выигрыш использует на хозяйственные нужды, а также подарит детям по 10 000 евро каждому.